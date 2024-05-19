Алана Мамаева о шоу «Сокровища императора»: «Как только камеры выключались, «желтые» показывали многострадальные, недовольные лица»

Шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ близится к финалу. В проекте остались только те участники, которые оказались быстрее, выше, сильнее и, конечно, хитрее других. Среди таких счастливчиков – команда «розовых» Алана Мамаева и Мария Погребняк.
Несмотря на то, что у девушек не все получается, и нередко они подвергаются критике, эти игроки все равно идут вперед. А их девиз – «Слабоумие и отвага»! С него и начался разговор Teleprogramma.pro с Аланой Мамаевой.
«Я долгое время терпела колкости Жени Искандаровой»
- Алана, как вы с Марией придумали такой оригинальный слоган?
- Это пришло само собой. Мы иронизировали над тем, каким у нас должен быть девиз. Хотелось чего-то легкого!
- Но легко бывает не всегда… Как вы относитесь к зрительскому хейту? К негативным высказываниям в Интернете?
- Я не могу сказать, что болезненно воспринимаю хейт, потому что он уже был в моей жизни. И я привыкла к этому явлению. Но наряду с хейтом я вижу и много позитивных комментариев. Например, мне в директ приходят сообщения, что люди болеют за нашу пару, кайфуют от нас, что им нравится смотреть это шоу именно из-за нас.
А также из-за пары «синих», которые тоже нарвались на гигантское количество хейта. Поэтому, в принципе, я не страдаю из-за того, что кто-то пишет негативные комментарии в Интернете.
- А вот некоторые пользователи Сети считают, что вы участвовали в травле «желтых», какие сейчас отношения с Кариной Кокс и Евгенией Искандаровой? С чего начался ваш конфликт?
- Во-первых, «желтых» никто не травил. По крайней мере, я не называю это так.
К тому же с самого начала Женя Искандарова отпускала на мой счет какие-то неприятные колкости. И я долгое время это терпела.
Ну ладно, допустим, у нее такой непростой характер. Она комик и все время пытается кого-то подколоть. Однако это было очень неприятно.
Но когда уже в игре «желтые» начали вести себя не совсем порядочно, лицемерно, конечно, мы с Машей обратили на это внимание. И все, что нам не нравилось, мы высказывали в лицо. «Желтые» же во время съемок старались быть благородными, но как только камеры выключались, вы бы видели эти недовольные, многострадальные лица, которые не упускали возможность нас уколоть. Поэтому травли не было, а только общение между двумя командами.
Алана Мамаева, Мария Погребняк и Евгения Искандарова в шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
- У вас с Марией получилась очень слаженная команда. Какие ее качества вы бы могли отметить?
- Маша – офигенный человек, который умеет создавать движение вокруг себя. Я называла ее суетологом. Маша – просто ураган эмоций. Я ее обожаю.
- А какие новые качества вы сами открыли в процессе игры?
- Новые я не открыла, но еще больше развила свою выдержку, упорство, терпение. И это с учетом того, что мне было достаточно больно, и у меня каждый день были врачи. Доктора обезболивали меня. И так я смогла дойти до своего максимума, чем очень горжусь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Нас никто не тянул»
- Есть ли доля правды в том, что Ольга Бузова «тянула» вас на протяжении всего проекта?
- Это не так. Нас никто не тянул. И мы делали все абсолютно так же, как и другие команды. Если вы заметили, то мы нередко приходили к финишу в самом конце. У нас не всегда все получалось. А где-то же, наоборот, нам везло, и все получалось лучше и быстрее, чем у других команд.
Но при этом никаких поблажек у нас не было. В Интернете пишут полный бред, что якобы из-за дружбы Марии и Ольги нам давали какие-то привилегии.
Более того, я не замечала, чтобы во время съемок Маша и Оля общались, как лучшие подруги. В общем, они вели себя по-настоящему профессионально.
- Как вы считаете, было ли справедливо, что вас оставили на проекте вопреки всем правилам?
- Во-первых, это было супернеожиданно, потому что когда мы стояли напротив ведущих, мы были готовы к тому, что кто-то из нас уйдет.
Справедливо это или нет - решать не нам. Но, в любом случае, спасибо организаторам и ведущим, что нас оставили на проекте. Ну, а дальше нужно делать выводы уже кому-то другому, а не нам.
«Каждый день после испытаний ко мне приходил врач»
- Вы сказали, что из-за испытаний с бегом на проекте «Сокровища императора» у вас произошел разрыв мениска. Как потом восстанавливались?
- На проекте у меня действительно произошел разрыв мениска. И очень многие зрители начали упрекать меня в том, что невозможно бегать с разорванным мениском, что это игра, неправда, что мы на самом деле все подстроили.
Но это не так. Просто каждый день после испытаний ко мне приходил врач, делал инъекции, накладывал специальные повязки, обезболивающие мне колено. На середине маршрута, если боль становилась невыносимой, то также приезжал доктор и делал мне эти уколы.
То есть я постоянно была под наблюдением врача, который мне помогал. Но немаловажно сказать, что доктор Казбек Кудзаев, который меня впоследствии прооперировал, конечно, меня очень сильно поддержал и вдохновил на то, чтобы я продолжала участие в шоу.
Он нашел какие-то правильные слова, которые наполнили меня силой. И я продолжила соревнования. А потом приехала во Владикавказ и мне полностью прооперировали этот мениск.
Сейчас я хожу нормально. Но при сгибании колена еще чувствуется небольшой дискомфорт.
- Кого из игроков вы считали своими самыми сильными соперниками?
- Несмотря на то, что пара Верещагиных уже выбыла, я могу сказать, что они реально были очень сильными. Вообще, конечно, удивительно, что Олег и Александра покинули проект так рано. Но если говорить об оставшихся, то все пары сильные.
Вообще, мы все были равны. Просто у кого-то лучше работала смекалка, кто-то был более подготовлен физически, другие изобретали новые ходы. Кому-то просто фартило, поэтому все игроки сильные. И неважно, у кого в команде мама, а у кого поломано колено, и он просто не может бежать.
«Испытание со стрелой было физически сложным для моих рук»
- Какое испытание стало самым сложным и запоминающимся для вас?
- Все испытания были интересными, но одно - со стрелой - было физически сложно для рук, поскольку они у меня тоненькие. Нужно было выкручивать стрелу и удерживать ее в равновесии в ровном положении и параллельно держать на ней четыре шарика.
И как раз там нужна физическая мужская сила, которой у меня не было. А так, я не перестану говорить, что самое сложное испытание – это бег.
Алана Мамаева и Мария Погребняк подружились с Евгением Ершовым и его мамой. Фото: телеканал ТНТ
- Какие у сейчас вас отношения с Евгением Ершовым? Дружите ли вы с ним?
- С командой Ершовых – Евгением и его мамой - мы общаемся до сих пор. Я каждый день переписываюсь с Леной. Мы дружим во всех соцсетях, поддерживаем друг друга, обсуждаем косметологию. В общем, очень хорошо общаемся.
- На что потратите денежный приз, если все-таки выиграете?
- Пусть это останется нашей тайной.
Читайте также:
«Неужели ради рейтингов можно идти на все?»: в Сети возмущены буллингом Искандаровой и Кокс на шоу «Сокровища императора»
«А Женька-то у нас олигарх!»: действительно ли Погребняк из шоу «Сокровища императора» нравится блогер Ершов
«Нечестно поступили ведущие»: почему зрители не хотят смотреть продолжение шоу «Сокровища императора»