Алана Мамаева о шоу «Сокровища императора»: «Как только камеры выключались, «желтые» показывали многострадальные, недовольные лица»

Шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ близится к финалу. В проекте остались только те участники, которые оказались быстрее, выше, сильнее и, конечно, хитрее других. Среди таких счастливчиков – команда «розовых» Алана Мамаева и Мария Погребняк.

Несмотря на то, что у девушек не все получается, и нередко они подвергаются критике, эти игроки все равно идут вперед. А их девиз – «Слабоумие и отвага»! С него и начался разговор Teleprogramma.pro с Аланой Мамаевой.

«Я долгое время терпела колкости Жени Искандаровой»

- Алана, как вы с Марией придумали такой оригинальный слоган?

- Это пришло само собой. Мы иронизировали над тем, каким у нас должен быть девиз. Хотелось чего-то легкого!

- Но легко бывает не всегда… Как вы относитесь к зрительскому хейту? К негативным высказываниям в Интернете?

- Я не могу сказать, что болезненно воспринимаю хейт, потому что он уже был в моей жизни. И я привыкла к этому явлению. Но наряду с хейтом я вижу и много позитивных комментариев. Например, мне в директ приходят сообщения, что люди болеют за нашу пару, кайфуют от нас, что им нравится смотреть это шоу именно из-за нас.

А также из-за пары «синих», которые тоже нарвались на гигантское количество хейта. Поэтому, в принципе, я не страдаю из-за того, что кто-то пишет негативные комментарии в Интернете.

- А вот некоторые пользователи Сети считают, что вы участвовали в травле «желтых», какие сейчас отношения с Кариной Кокс и Евгенией Искандаровой? С чего начался ваш конфликт?

- Во-первых, «желтых» никто не травил. По крайней мере, я не называю это так.

К тому же с самого начала Женя Искандарова отпускала на мой счет какие-то неприятные колкости. И я долгое время это терпела.

Ну ладно, допустим, у нее такой непростой характер. Она комик и все время пытается кого-то подколоть. Однако это было очень неприятно.

Но когда уже в игре «желтые» начали вести себя не совсем порядочно, лицемерно, конечно, мы с Машей обратили на это внимание. И все, что нам не нравилось, мы высказывали в лицо. «Желтые» же во время съемок старались быть благородными, но как только камеры выключались, вы бы видели эти недовольные, многострадальные лица, которые не упускали возможность нас уколоть. Поэтому травли не было, а только общение между двумя командами.