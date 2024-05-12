Шоу «Сокровища императора» покинула команда фиолетовых — братья Пышненко

К началу девятого выпуска шоу ТНТ «Сокровища императора» осталось всего шесть команд. Борьба за главный приз проекта, один миллион рублей, накалилась до предела.

Но если восьмой выпуск случился очень драматичным и щедрым на женские слезы, то в девятом, кажется, страсти немного поулеглись.

Выпуск, по традиции, был разделен на два этапа. В первом команды сражались за стартовые позиции соревнования на вылет, а также возможность распоряжаться черной кошкой. Сильнейшими здесь оказалась команда желтых в составе Карины Кокс и Жени Искандаровой. Девушки отдали черную кошку команде розовых — бывшим женам футболистов, Алане Мамаевой и Марии Погребняк.

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А вот день на вылет преподнес сюрприз. Стартовые позиции всех команд претерпели кардинальные изменения. Между тем, удача явно была на стороне желтых — они снова увидели ведущих первыми. Это отличная заявка на победу в шоу!

К сожалению, команда фиолетовых, юморист и шоумен Иван Пышненко и его брат Андрей, заняли последнее место в этот раз, хотя и начинали третьими.

Они и покинули проект «Сокровища императора» в девятом выпуске.

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