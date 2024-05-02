Четыре раза меняла форму носа и до сих пор судится с бывшим: что известно о бывшей жене футболиста Павла Мамаева - звезде шоу «Сокровища императора»

Алана Мамаева — имя, которое не нуждается в представлении для поклонников светской хроники и футбольных фанатов. Бывшая модель, домохозяйка и экс-супруга футболиста Павла Мамаева, она не раз оказывалась в центре скандалов и привлекала внимание общественности своими яркими высказываниями и эпатажными выходками.

Первые шаги к красивой жизни

Алана Мамаева, урожденная Хубецова, появилась на свет 7 сентября 1987 года. По национальности осетинка, она с детства отличалась яркой внешностью и спортивными талантами, став кандидатом в мастера спорта по гимнастике. Однако карьера спортсменки не привлекала Алану, она мечтала о красивой и беззаботной жизни, полной роскоши и удовольствий, не желая «заниматься ничем конкретным». Она не получила высшего образования, считая себя «ленивой и бестолковой» для серьезной карьеры.

В юности Алана начала покорять модельный бизнес, дефилируя по отечественным и европейским подиумам. Ее высокий рост, стройная фигура и выразительные черты лица помогли ей быстро добиться успеха. Она участвовала в международных показах мод и украшала обложки глянцевых журналов.

Пластика Аланы Мамаевой

Алана Мамаева известна своей любовью к украшению тела. Она является большой поклонницей татуировок и с радостью делится каждой новой со своими подписчиками. Ее бывший супруг, футболист Павел Мамаев, также разделяет эту страсть и украсил свое тело множеством рисунков, включая «рукав», шею, спину и левый бок.

Звезда открыто говорит о своем опыте пластических операций. Она признается, что четыре раза ложилась под нож хирурга, чтобы изменить форму носа. После рождения дочери она решилась на более серьезные вмешательства: увеличила грудь и подтянула ноги. Несмотря на то что Мамаева дважды была беременна, ей удалось сохранить стройную фигуру, что вызывало у ее подписчиков подозрения в анорексии. Однако сама знаменитость утверждает, что секрет ее стройности — белковая диета.

Три года назад модель вновь отправилась на липосакцию. Она подчеркнула, что это для нее не способ похудения, а метод коррекции фигуры. Алана уверена в себе и комфортно чувствует себя в своем теле, что подтверждают ее фотографии в купальнике. Она свободно публикует снимки с пляжей, где проводит время с близкими и подругами.

Год назад модели понадобилось еще раз обратиться в клинику пластической хирургии. Мамаева слишком быстро сбросила вес, из-за чего ее ягодицы потеряли форму: импланты сместились. Для того чтобы восстановить прежний внешний вид, понадобилась операция с участием сразу двух врачей — чтобы подтянуть мышцы и заменить импланты. Интересно, что одним из этих докторов был Тимур Хайдаров, чья клиника сейчас закрыта из-за следствия, и который получал многочисленные упреки в некачественной работе от других звезд.