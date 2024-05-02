Четыре раза меняла форму носа и до сих пор судится с бывшим: что известно о бывшей жене футболиста Павла Мамаева - звезде шоу «Сокровища императора»

Алана Мамаева — имя, которое не нуждается в представлении для поклонников светской хроники и футбольных фанатов. Бывшая модель, домохозяйка и экс-супруга футболиста Павла Мамаева, она не раз оказывалась в центре скандалов и привлекала внимание общественности своими яркими высказываниями и эпатажными выходками.
Первые шаги к красивой жизни
Алана Мамаева, урожденная Хубецова, появилась на свет 7 сентября 1987 года. По национальности осетинка, она с детства отличалась яркой внешностью и спортивными талантами, став кандидатом в мастера спорта по гимнастике. Однако карьера спортсменки не привлекала Алану, она мечтала о красивой и беззаботной жизни, полной роскоши и удовольствий, не желая «заниматься ничем конкретным». Она не получила высшего образования, считая себя «ленивой и бестолковой» для серьезной карьеры.
В юности Алана начала покорять модельный бизнес, дефилируя по отечественным и европейским подиумам. Ее высокий рост, стройная фигура и выразительные черты лица помогли ей быстро добиться успеха. Она участвовала в международных показах мод и украшала обложки глянцевых журналов.
Пластика Аланы Мамаевой
Алана Мамаева известна своей любовью к украшению тела. Она является большой поклонницей татуировок и с радостью делится каждой новой со своими подписчиками. Ее бывший супруг, футболист Павел Мамаев, также разделяет эту страсть и украсил свое тело множеством рисунков, включая «рукав», шею, спину и левый бок.
Звезда открыто говорит о своем опыте пластических операций. Она признается, что четыре раза ложилась под нож хирурга, чтобы изменить форму носа. После рождения дочери она решилась на более серьезные вмешательства: увеличила грудь и подтянула ноги. Несмотря на то что Мамаева дважды была беременна, ей удалось сохранить стройную фигуру, что вызывало у ее подписчиков подозрения в анорексии. Однако сама знаменитость утверждает, что секрет ее стройности — белковая диета.
Три года назад модель вновь отправилась на липосакцию. Она подчеркнула, что это для нее не способ похудения, а метод коррекции фигуры. Алана уверена в себе и комфортно чувствует себя в своем теле, что подтверждают ее фотографии в купальнике. Она свободно публикует снимки с пляжей, где проводит время с близкими и подругами.
Год назад модели понадобилось еще раз обратиться в клинику пластической хирургии. Мамаева слишком быстро сбросила вес, из-за чего ее ягодицы потеряли форму: импланты сместились. Для того чтобы восстановить прежний внешний вид, понадобилась операция с участием сразу двух врачей — чтобы подтянуть мышцы и заменить импланты. Интересно, что одним из этих докторов был Тимур Хайдаров, чья клиника сейчас закрыта из-за следствия, и который получал многочисленные упреки в некачественной работе от других звезд.
Алана Мамаева не скрывает своей любви к преображениям. Фото: Global Look Press
Брак с Павлом Мамаевым
В 2013 году Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев стали мужем и женой. Алана стремилась создать образ примерной хранительницы домашнего очага, полностью посвятившей себя воспитанию детей и заботе о семье. В браке у пары родилась дочь Алиса. Однако семейная идиллия оказалась лишь иллюзией. Алана, не поставив бывшего супруга в известность, лишила его родительских прав на ребенка, а сам Павел планировал усыновить Алекса, сына Аланы от предыдущих отношений.
Бывший возлюбленный Аланы, Александр Липовой, к тому времени также создал семью с Сашей Кабаевой. Алана неоднократно негативно отзывалась о Липовом и позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес его новой семьи. Поначалу они не реагировали, но впоследствии супруга спортсмена начала отвечать тем же, публикуя на своей странице обвинения и оскорбления в адрес Аланы.
Спустя какое-то время Алана публично заявила о своем решении разорвать брачные узы с Павлом. Причиной тому стали не скандальные выходки супруга, а его неверность, о которой стало известно женщине. В социальных сетях она поделилась информацией о том, что Павел променял семью на другую женщину, которая, по ее словам, и стала причиной конфликта в одном из кафе. Девушку зовут Александра, она родом из Вильнюса. Однако развод в тот период так и не состоялся.
Позднее Алана вновь рассказала о неверности супруга, на этот раз его избранницей стала испанка Ирен Гарсия Морено, с которой у футболиста, по слухам, завязался роман во время сборов в Испании. Алана опубликовала в социальных сетях личные данные девушки, включая номер телефона и документы с именем и фамилией. Ирен, в свою очередь, заявила, что ее адвокаты занимаются этим делом и готовят соответствующий иск.
Несколько лет назад Алана и Павел официально расторгли брак. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Однако разногласия между бывшими супругами продолжились, и в первую очередь они не смогли договориться о сумме алиментов. Добровольно футболист платил на ребенка 12 тысяч рублей. Позднее сумма алиментов была увеличена до 30 тысяч рублей, однако и это не удовлетворило Алану. Она также публично заявила об отказе Павла от сына Алекса, назвав этот поступок подлым и обвинив бывшего супруга в нарушении обещания всегда быть рядом с мальчиком.
Ранее стало известно, что футболист отсудил у бывшей возлюбленной три миллиона рублей. Алана вместе со своим адвокатом планировала обжаловать это решение, аргументируя тем, что брачный договор нельзя считать действительным. Недавно бывшая супруга футболиста поделилась информацией о получении от него досудебной претензии. Мамаев обвинил Алану в неосновательном обогащении и потребовал вернуть 10 миллионов рублей.
Алана Мамаева дебютировала на шоу «Сокровища императора». Фото: Global Look Press
Участие в шоу «Сокровища императора»
В марте текущего года состоялся телевизионный дебют Аланы Мамаевой в качестве участницы реалити-шоу. Ее выбор пал на проект «Сокровища императора», съемки которого проходили в китайской провинции Чжэцзян, ставшей площадкой для проведения сложных испытаний.
Отличительной особенностью этого проекта телеканала ТНТ от других экстремальных форматов стало отсутствие изоляции участников. Им предоставлялась возможность и даже требовалось выходить на улицы, взаимодействовать с окружающим миром и общаться с местными жителями, что, однако, осложнялось языковым барьером.
Всего в реалити приняли участие 26 знаменитостей, так или иначе известных зрителям. Алана Мамаева, согласно условиям передачи, боролась за главный приз в размере одного миллиона юаней в паре с еще одной бывшей женой футболиста — Марией Погребняк.
«У меня из-за бега произошел разрыв мениска. По прилету в Москву мне сделали операцию на колено», — поделилась Алана, получившая серьезную травму во время испытаний.
Участников шоу «Сокровища императора» ждало множество физических нагрузок: бег, преодоление препятствий, силовые упражнения. Алана оказалась не готова к таким испытаниям и даже несколько раз испытывала панические атаки.
«У меня в какой-то момент просто захлопнулись легкие, и я не могла даже сделать вдох! Я такого не ожидала, конечно. И это было для меня самым сложным», — призналась модель.
Помимо травмы колена Алана повредила ногти на двух пальцах ноги и до сих пор проходит лечение у подолога.
Несмотря на все трудности и испытания, Алана не жалеет о своем участии в шоу. Она считает, что это был полезный опыт, который помог ей проверить свои силы и преодолеть себя.