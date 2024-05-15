«А Женька-то у нас олигарх!»: действительно ли Погребняк из шоу «Сокровища императора» нравится блогер Ершов

Поклонники шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ обсуждают возможную влюбленность блогера Евгения Ершова в светскую львицу Марию Погребняк. Наверняка все идет по сценарию проекта. Но, вероятно, здесь нашлось место и внезапно вспыхнувшим чувствам.
Ведь Мария, будучи эффектной женщиной, никогда не была обделена мужским вниманием. Что же заставляет нас думать о том, что и яркий Евгений поддался ее чарам? Разбирается Teleprogramma.pro.
Елена Путылина — Евгению Ершову: «Зачем мы даем им деньги?»
В предыдущих выпусках Евгений не выражал открытую поддержку команде «розовых» Аланы Мамаевой и Марии Погребняк, но нередко защищал их в спорах. Так, в восьмой серии проекта он серьезно поругался с Марией Миногаровой, но при этом повел себя как настоящий мужчина по отношению к Погребняк и Мамаевой.
Когда во время одного из испытаний Алана пострадала от разрыва мениска и не смогла бежать на финишной прямой, Евгений помог ей, подхватив на руки и донеся до ведущих. А когда встал вопрос о том, что одна из команд должна покинуть шоу, Евгений предложил свою кандидатуру, чтобы девушки могли бороться за сокровища и дальше. Некоторые игроки не поверили в его искренность, но позже стало понятно, что причина такого поведения — его вероятная симпатия к Марии.
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А во время одного из соревнований Евгений снова поддержал девушек: помог им деньгами, поскольку Алана и Мария стартовали последними и у них было мало юаней на транспорт. Мама Ершова, Елена Путылина, посетовала на то, что ее сын готов на многое ради женщин, но они этим пользуются в корыстных целях.
Евгений Ершов поддержал Марию Погребняк и Алану Мамаеву. Фото: телеканал ТНТ
«Зачем мы даем им деньги? Так они вообще перестанут зарабатывать», — возмущалась Елена, на что Евгений твердо заявил, что сам решает, кому помогать и кого поддерживать.
При этом позже Елена Путылина заявила, что давно мечтает о внучке и хотела бы назвать ее Машей. Поэтому она не имеет ничего против, если бы у сына действительно бы сложились отношения с коллегой по реалити-шоу.
Алана также подтвердила, что Евгений и правда симпатизирует Марии и он благородный человек.
Свою симпатию Евгений Ершов выразил и тем, что преподнес Марии Погребняк роскошный букет цветов.
Мария Погребняк с цветами от Евгения Ершова. Фото: телеканал ТНТ
Мария Погребняк — сыну: «Мы умеем убеждать мужчин, чтобы они тратили на нас деньги»
Как же на его «души прекрасные порывы» реагирует сама Мария Погребняк? Как и положено женщине, знающей себе цену, о чем она призналась в разговоре с сыном Алексеем. А потом выложила видео этой беседы у себя в соцсетях.
«Мы с Аланой действительно молодцы. Просто умеем убеждать мужчин, чтобы они тратили на нас деньги», — сказала Мария сыну.
Затем Погребняк опубликовала небольшой видеоролик, где она общается со своей партнершей по шоу. На этот раз в разговоре упоминался сам Евгений.
«А Женька-то у нас олигарх!» — с сарказмом отметила Мария.
Алана Мамаева поддержала подругу смешком.
Евгений Ершов против Игоря Головинского
Если чувства Евгения Ершова не постановочная история, то ему придется соперничать с 35-летним бизнесменом Игорем Головинским, играющем на позиции нападающего в составе команды «Гепарды» в любительской хоккейной лиге. Мария, которая развелась с мужем в сентябре прошлого года, теперь встречается с Игорем и уже задумывается о скорой свадьбе.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Сам Евгений, который раньше был женат на блогере Карине Кросс, еще в этом году публиковал совместные снимки с некой Алиной Мамизеровой — показывал, как они путешествуют и вообще проводят время вместе. Вероятно, у пары все серьезно. По крайней мере, так было раньше…
Есть ли шанс, что Мария Погребняк действительно обратит внимание на Евгения Ершова? Теоретически такой шанс есть всегда. Мария старше Евгения на 10 лет и годится ему… Конечно, не в матери, но в старшие сестры.
А старшему сыну Марии Артему уже 17 лет. Он мог бы подружиться с Евгением Ершовым.
Но так бывает, скорее, в фильмах. В жизни же все гораздо сложнее!
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