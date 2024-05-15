«А Женька-то у нас олигарх!»: действительно ли Погребняк из шоу «Сокровища императора» нравится блогер Ершов

Поклонники шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ обсуждают возможную влюбленность блогера Евгения Ершова в светскую львицу Марию Погребняк. Наверняка все идет по сценарию проекта. Но, вероятно, здесь нашлось место и внезапно вспыхнувшим чувствам.

Ведь Мария, будучи эффектной женщиной, никогда не была обделена мужским вниманием. Что же заставляет нас думать о том, что и яркий Евгений поддался ее чарам? Разбирается Teleprogramma.pro.

Елена Путылина — Евгению Ершову: «Зачем мы даем им деньги?»

В предыдущих выпусках Евгений не выражал открытую поддержку команде «розовых» Аланы Мамаевой и Марии Погребняк, но нередко защищал их в спорах. Так, в восьмой серии проекта он серьезно поругался с Марией Миногаровой, но при этом повел себя как настоящий мужчина по отношению к Погребняк и Мамаевой.

Когда во время одного из испытаний Алана пострадала от разрыва мениска и не смогла бежать на финишной прямой, Евгений помог ей, подхватив на руки и донеся до ведущих. А когда встал вопрос о том, что одна из команд должна покинуть шоу, Евгений предложил свою кандидатуру, чтобы девушки могли бороться за сокровища и дальше. Некоторые игроки не поверили в его искренность, но позже стало понятно, что причина такого поведения — его вероятная симпатия к Марии.

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А во время одного из соревнований Евгений снова поддержал девушек: помог им деньгами, поскольку Алана и Мария стартовали последними и у них было мало юаней на транспорт. Мама Ершова, Елена Путылина, посетовала на то, что ее сын готов на многое ради женщин, но они этим пользуются в корыстных целях.