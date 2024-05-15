Пластический хирург Плахотин оценил внешность Мамаевой: «Форма носа осталась не самая лучшая»

Алана Мамаева. Фото: Global Look Press

Врач Владимир Плахотин заметил, что модель Алана Мамаева внимательно следит за своей внешностью, но вот добиться должных результатов ей не всегда удается.

Алана Мамаева, известная блогер и модель, в прошлом — жена футболиста Павла Мамаева, привлекла к себе внимание общественности из-за участия в телепроекте ТНТ «Сокровища императора». Этот шаг вызвал всплеск популярности и интереса к ее персоне. Однако вместе с этим многие фолловеры заметили значительные изменения во внешности Аланы и даже обвинили ее в пластике.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, пластический хирург Владимир Плахотин специально для сайта Teleprogramma.pro провел оценку внешности Аланы Мамаевой. 

По его мнению, звезда действительно прибегала к пластической хирургии. В частности, она неоднократно меняла форму носа, что, по мнению эксперта, привело не к самым хорошим последствиям. Плахотин отметил, что форма носа Аланы оставляет желать лучшего. 

«Безусловно, она делала нос, причем не один раз. Я думаю, где-то два-три раза. Это заметно по тому, как сильно истощены его хрящи. Увы, но форма все равно осталась не самая лучшая», — прокомментировал эксперт.

Алана Мамаева в юности и сейчас. Фото: соцсети Аланы Мамаевой

Кроме того, хирург уверен, что Алана делала подтяжку лица, включая шею, подбородок и овал лица. Он предполагает, что это были мини-лифтинг или смас-лифтинг. И, конечно же, модель увлечена процедурами с ботулотоксином, а также коррекцией губ и скул филлерами.

Владимир Плахотин к тому же не скрыл, что в целом Алана Мамаева выглядит достаточно болезненно и изможденно. Он связывает это с возможными внутренними переживаниями и недостатком физической активности, а также малым пребыванием на свежем воздухе.

«Энергетика такая уставшая у нее», — констатировал Владимир Пахотин. 

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Алана Мамаева с Марией Погребняк и Евгением Ершовым на шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ

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