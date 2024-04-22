Проигравший в шоу «Сокровища императора» Арутюнов: «Несправедливость!»

Новоприбывшие на шоу «Сокровища императора» (ТНТ) артисты озвучания Дарья Блохина и Карен Арутюнов покинули проект. Они пришли к финалу игры последними, хотя очень уверенно стартовали и сразу заявляли, что оба являются лидерами.

Карен Арутюнов был крайне удивлен результату, он думал, что он с напарницей прибыл к финишу третьим, но никак не последним.

«Да вы что! Несправедливость какая-то! Мне было бы не так обидно, если бы мы физически не могли добежать, убедились бы, что это наш максимум. А здесь мы могли выиграть. Обидно», — признался Арутюнов.

Карен также заметил, что ему все-таки понравилось участвовать в шоу. Дарья Блохина как могла успокаивала своего напарника, хотя тоже не скрывала огорчения

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