Бузова качала пресс, Хабиб и Майами показывали торсы: что происходило за кулисами премии «Жара music awards»

В Москве прошла церемония вручения премии «Жара music awards», на которой присутствовал корреспондент Teleprogramma.pro. Надо сказать, что эта премия особенная, поскольку она состоялась вопреки всем трагическим обстоятельствам. Если раньше «Жара» проходила в Crocus City Hall, то теперь, после случившегося 22 марта, нашла свое пристанище в зале «ЦСКА-арена».
Караулова, Тодоренко, Серябкина, Бузова в белом
Торжественной церемонии по традиции предшествовала красная дорожка, на которой многие звезды появились в белом. Например, певица Юлианна Караулова выбрала белое платье с открытым пупком. В ходе общения с журналистами артистка порассуждала о формуле успеха песни.
«Кто бы что ни говорил, секрета хита нет ни у меня, ни у кого-либо еще, потому что предугадать его невозможно. Это магия», — отметила Юлианна.
Юлианна Караулова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В белом топе и приталенной белой юбке с разрезом появилась и ведущая церемонии Регина Тодоренко. Этого же цвета топ с ракушками на груди и юбку с чешуйками надела и певица Ольга Серябкина.
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Регина Тодоренко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Ольга Бузова: «Простая девчонка из Санкт-Петербурга, которая вечно подвергалась буллингу, полюбилась стране»
Тренд на белое поддержала и Ольга Бузова, чье платье напоминало свадебное. Оно и не мудрено: Ольга неоднократно говорила, что хочет наконец обрести личное счастье. Но пока счастье входит не в ту дверь…
«Два десятилетия я не схожу с экранов телевидения. 15 мая 2004 года открылись ворота. Простая девчонка из Санкт-Петербурга, у которой не было ни покровителя, ни спонсора, ни даже материальной поддержки, которая вечно подвергалась буллингу от коллег, которые по-прежнему почему-то сидят в этом зале, полюбилась стране. Потому что за моей дорогой, по которой я шла и падала, ошибалась и поднималась, наблюдали миллионы жителей моей страны, — отметила артистка уже со сцены.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Я могу сказать одно: все это время я была настоящей. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И наоборот, шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама».
С этими словами Ольга стала качать пресс прямо в платье.
Саша Стоун: «Я очень сильно задумался над тем, чтобы поучаствовать в шоу «Холостяк»
Однако вернемся на красную дорожку. Телеведущий Саша Стоун, которому приписывают роман с Надеждой Сысоевой, рассуждал о матримониальных ценностях. Так, он отвечал на вопрос, согласился бы принять участие в проекте, где, перефразируя строчки известной песни, «на десять девчонок по статистике парень один».
Саша Стоун. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Я сейчас очень сильно бы задумался над тем, стоит ли поучаствовать в шоу «Холостяк». Ты ведь взрослеешь, мудреешь, набираешься какого-то жизненного опыта, мысли по-другому раскладываются в голове», — признался Саша Стоун.
Ковальчук и Чумаков рассказали о семейных тратах
А вот супруги со стажем — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук — отвечали на вопросы журналистов о финансовой грамотности и семейных подарках.
«Мне кажется, что финансовую грамотность преподают в школе. Если ты хорошо учишься в школе по алгебре и геометрии, то и с этим предметом у тебя все будет в порядке», — авторитетно заявили звездные супруги.
При этом Алексей, видимо, вспомнив заветы Кота Матроскина об экономии, признался, что цветы для него — это лишние растраты. Юлия Ковальчук не стала по-девичьи надувать губки, а наоборот, поддержала мужа.
«Я всегда прошу: не дарите мне цветы, лучше подарите деньгами», — сказала певица.
«А мне недавно подарили четыре кактуса», — тут же подхватил Алексей.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также на мероприятии появилась одна из самых любящих пар отечественного шоу-бизнеса — Валерия и Иосиф Пригожин. Для выхода в свет Валерия выбрала элегантное корсетное черное платье.
На премию «Жара» пришла и разведенная Нюша в золотом платье. Певица ранее признавалась, что они с Игорем Сивовым расстались на дружеской ноте, но продолжают вместе растить детей. Видимо, сейчас артистка открыта к новым отношениям. Все-таки на дворе весна (хоть и сошедшая с ума, раз в мае стоит такой холод) — пора любви!
Вот и, почувствовав дыхание весны, Хабиб и Олег Майами устроили перед началом церемонии легкий стриптиз, обнажив свои торсы и демонстрируя их перед женской половиной гостей. Мини-представление двух певцов также происходило на красной дорожке.
Валерия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Кому достались призы «Жары»
После завершения красной дорожки в зале по традиции прошла раздача «слонов», то есть наград. Так, певцом года стал Мот, певицей — Люся Чеботина, артистом года — Anna Asti. Самый лучший фан-клуб оказался у Клавы Коки. Артистом десятилетия был назван Егор Крид, а артисткой поколения — Валерия.
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