Бузова качала пресс, Хабиб и Майами показывали торсы: что происходило за кулисами премии «Жара music awards»

В Москве прошла церемония вручения премии «Жара music awards», на которой присутствовал корреспондент Teleprogramma.pro. Надо сказать, что эта премия особенная, поскольку она состоялась вопреки всем трагическим обстоятельствам. Если раньше «Жара» проходила в Crocus City Hall, то теперь, после случившегося 22 марта, нашла свое пристанище в зале «ЦСКА-арена».

Караулова, Тодоренко, Серябкина, Бузова в белом

Торжественной церемонии по традиции предшествовала красная дорожка, на которой многие звезды появились в белом. Например, певица Юлианна Караулова выбрала белое платье с открытым пупком. В ходе общения с журналистами артистка порассуждала о формуле успеха песни.