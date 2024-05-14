Бузова качала пресс, Хабиб и Майами показывали торсы: что происходило за кулисами премии «Жара music awards»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro побывала на месте события.

В Москве прошла церемония вручения премии «Жара music awards», на которой присутствовал корреспондент Teleprogramma.pro. Надо сказать, что эта премия особенная, поскольку она состоялась вопреки всем трагическим обстоятельствам. Если раньше «Жара» проходила в Crocus City Hall, то теперь, после случившегося 22 марта, нашла свое пристанище в зале «ЦСКА-арена». 

Караулова, Тодоренко, Серябкина, Бузова в белом 

Торжественной церемонии по традиции предшествовала красная дорожка, на которой многие звезды появились в белом. Например, певица Юлианна Караулова выбрала белое платье с открытым пупком. В ходе общения с журналистами артистка порассуждала о формуле успеха песни.    

«Кто бы что ни говорил, секрета хита нет ни у меня, ни у кого-либо еще, потому что предугадать его невозможно. Это магия», — отметила Юлианна. 

Юлианна Караулова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro 

В белом топе и приталенной белой юбке с разрезом появилась и ведущая церемонии Регина Тодоренко. Этого же цвета топ с ракушками на груди и юбку с чешуйками надела и певица Ольга Серябкина

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Регина Тодоренко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro 

Ольга Бузова: «Простая девчонка из Санкт-Петербурга, которая вечно подвергалась буллингу, полюбилась стране» 

Тренд на белое поддержала и Ольга Бузова, чье платье напоминало свадебное. Оно и не мудрено: Ольга неоднократно говорила, что хочет наконец обрести личное счастье. Но пока счастье входит не в ту дверь… 

«Два десятилетия я не схожу с экранов телевидения. 15 мая 2004 года открылись ворота. Простая девчонка из Санкт-Петербурга, у которой не было ни покровителя, ни спонсора, ни даже материальной поддержки, которая вечно подвергалась буллингу от коллег, которые по-прежнему почему-то сидят в этом зале, полюбилась стране. Потому что за моей дорогой, по которой я шла и падала, ошибалась и поднималась, наблюдали миллионы жителей моей страны, — отметила артистка уже со сцены.

Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro  

— Я могу сказать одно: все это время я была настоящей. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И наоборот, шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама». 

С этими словами Ольга стала качать пресс прямо в платье.  

Саша Стоун: «Я очень сильно задумался над тем, чтобы поучаствовать в шоу «Холостяк» 

Однако вернемся на красную дорожку. Телеведущий Саша Стоун, которому приписывают роман с Надеждой Сысоевой, рассуждал о матримониальных ценностях. Так, он отвечал на вопрос, согласился бы принять участие в проекте, где, перефразируя строчки известной песни, «на десять девчонок по статистике парень один». 

 Саша Стоун. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro  

«Я сейчас очень сильно бы задумался над тем, стоит ли поучаствовать в шоу «Холостяк». Ты ведь взрослеешь, мудреешь, набираешься какого-то жизненного опыта, мысли по-другому раскладываются в голове», — признался Саша Стоун. 

Ковальчук и Чумаков рассказали о семейных тратах 

А вот супруги со стажем — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук — отвечали на вопросы журналистов о финансовой грамотности и семейных подарках. 

«Мне кажется, что финансовую грамотность преподают в школе. Если ты хорошо учишься в школе по алгебре и геометрии, то и с этим предметом у тебя все будет в порядке», — авторитетно заявили звездные супруги.  

При этом Алексей, видимо, вспомнив заветы Кота Матроскина об экономии, признался, что цветы для него — это лишние растраты. Юлия Ковальчук не стала по-девичьи надувать губки, а наоборот, поддержала мужа. 

 «Я всегда прошу: не дарите мне цветы, лучше подарите деньгами», — сказала певица. 

«А мне недавно подарили четыре кактуса», — тут же подхватил Алексей.  

 Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro 

Также на мероприятии появилась одна из самых любящих пар отечественного шоу-бизнеса — Валерия и Иосиф Пригожин. Для выхода в свет Валерия выбрала элегантное корсетное черное платье. 

На премию «Жара» пришла и разведенная Нюша в золотом платье. Певица ранее признавалась, что они с Игорем Сивовым расстались на дружеской ноте, но продолжают вместе растить детей. Видимо, сейчас артистка открыта к новым отношениям. Все-таки на дворе весна (хоть и сошедшая с ума, раз в мае стоит такой холод) — пора любви!  

Вот и, почувствовав дыхание весны, Хабиб и Олег Майами устроили перед началом церемонии легкий стриптиз, обнажив свои торсы и демонстрируя их перед женской половиной гостей. Мини-представление двух певцов также происходило на красной дорожке.  

Валерия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro  

Кому достались призы «Жары» 

После завершения красной дорожки в зале по традиции прошла раздача «слонов», то есть наград. Так, певцом года стал Мот, певицей — Люся Чеботина, артистом года — Anna Asti. Самый лучший фан-клуб оказался у Клавы Коки. Артистом десятилетия был назван Егор Крид, а артисткой поколения — Валерия. 

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