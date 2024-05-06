«Нечестно поступили ведущие»: почему зрители не хотят смотреть продолжение шоу «Сокровища императора»

На улице погода не балует. Во многих регионах наступило похолодание, а кое-где даже выпал снег. Однако в шоу «Сокровища императора» с каждым выпуском становится все жарче, атмосфера накаляется!

Начиная с восьмого выпуска, не будут приходить новые пары, но и, как оказалось, выбывать тоже не обязательно. О том, каким был один из самых ярких выпусков проекта и как отреагировали зрители на новые подлянки Ершова и неожиданное решение ведущих, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Мама одобряет

Евгений Ершов проявил себя очень непорядочно в очередном испытании. Блогер, как и обещал, снова устроил подлянку другим участникам. Он спрятал конверты соперников, а подсказку «желтых» и вовсе порвал.

На чайной церемонии конкуренты не смогли промолчать и начали высказывать претензии «синей» команде.Мария Миногарова в порыве эмоций вообще покинула зал. Ее друг Парур и Михаил Галустян кинулись успокаивать девушку, но Елена Михайловна встала на защиту своего сына. Она высказалась, что совсем не осуждает поведение Жени, на самом деле — он хороший и искренний человек.

Но зрители думают иначе.

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