«Нечестно поступили ведущие»: почему зрители не хотят смотреть продолжение шоу «Сокровища императора»

На улице погода не балует. Во многих регионах наступило похолодание, а кое-где даже выпал снег. Однако в шоу «Сокровища императора» с каждым выпуском становится все жарче, атмосфера накаляется!
Начиная с восьмого выпуска, не будут приходить новые пары, но и, как оказалось, выбывать тоже не обязательно. О том, каким был один из самых ярких выпусков проекта и как отреагировали зрители на новые подлянки Ершова и неожиданное решение ведущих, читайте в материале Teleprogramma.pro.
Мама одобряет
Евгений Ершов проявил себя очень непорядочно в очередном испытании. Блогер, как и обещал, снова устроил подлянку другим участникам. Он спрятал конверты соперников, а подсказку «желтых» и вовсе порвал.
На чайной церемонии конкуренты не смогли промолчать и начали высказывать претензии «синей» команде.Мария Миногарова в порыве эмоций вообще покинула зал. Ее друг Парур и Михаил Галустян кинулись успокаивать девушку, но Елена Михайловна встала на защиту своего сына. Она высказалась, что совсем не осуждает поведение Жени, на самом деле — он хороший и искренний человек.
Но зрители думают иначе.
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Поведение некоторых участников возмущает поклонников проекта. Фото: кадр из шоу«Сокровища императора»
Команды «розовых» — Мария Погребняк и Алана Мамаева — и «синих» — Евгений Ершов и Елена Путылина — давно вызывают споры и негатив среди зрителей. Их возмущает не только нечестная игра и поведение участников, но и поблажки со стороны ведущих, в то время как к их конкурентам совсем иное отношение.
Оксана Щеблетовa: «Это уже не похоже на соревнования, Ершов рвет конверты участников либо прячет — что за беспредел? Погребняк в прошлой серии каким то чудесным образом прибежала не последняя, якобы знала дорогу короче — откуда? В парке, в котором ни разу не была, большая вероятность, что им помогают. Надо было их выгнать, раз пришли последние».
Сергей: «Решение ведущих оставить две самые противные, нечестные пары — «розовые» и «синие» — просто испортило все шоу. Это просто подстава. Особенно когда Ершовы прятали конверты, и никаких наказаний, как будто так и надо. Человек у которого нет ни чего человеческого. «Розовые» так же, ничего человеческого. Особенно Погребняк, ничего святого, хотя сама ничего из себя не представляет. Кто они вообще такие, даже не знаю их!»
Екатерина Семенова (Зуева): «Почему ведущие не обращают внимания на поведение парочки Ершова? Его мать такого же возраста, что и Карина Кокс, он со всеми себя так ведет отвратно. Очень хочется, чтобы вылетели они и Погребняк с Мамаевой с собой забрали».
Tatyana: «Гнать таких, как Евгений и Елена Михайловна, с проекта надо! Какая вы мать, что воспитали такого сына, ужасно его поведение!»
Но почему же все-таки ведущие закрывают глаза на поступки своих «любимчиков»?
Зрители негодуют по поводу решения ведущих оставить в проекте всех. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
«Ужасный конец»
Наконец, долгожданное право распоряжаться талисманом получила команда «синих» — Ершов с мамой. Елена Путылина решила взять инициативу в свои руки и вручила кошку Марии Миногаровой и Паруру Арутюновичу. Хотя «желтые» (Карина Кокс и Евгения Искандарова) тоже могли ждать такого «подарка».
Таким образом, несмотря на то что последними финишировали Миногарова с Арутюновичем, к финишу «синие» и «розовые» прибыли последними, причем одновременно. Но, к удивлению зрителей, ведущие сжалились над участниками и пошли против всяких правил, оставив в проекте обе команды.
Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Поклонники проекта увидели несправедливость в этом поступке. Да и вообще узрели в поведении первых лиц проекта необъективное отношение к участникам.
Ольга Волковинская: «Противно стало смотреть. Как нечестно поступили ведущие, куда же смотрят организаторы шоу?»
Оксана: «С решение ведущих не согласна, этим парам их благородство не поможет улучшить мнение о себе. И еще удивляет поведение ведущих, почему они не регулируют такое поведение Ершова к примеру, а зато других участников за какую-то мелочь журят. В следующий раз предпоследние участники решат дождаться последних, чтобы никого не выгнали, — и что? Всех оставят? Сомневаюсь. Шоу хорошее, но хотелось бы от ведущих одинакового отношения ко всем».
Ксения: «Смысл всего этого, если подруг Бузовой тянут к финишу. Сразу бы отдали им приз!»
Елена Антюхова: «Совсем не справедливо, почему Погребняк с Мамаевой не выгнали, они же последние, пусть идут травмы лечить. Ведущие им подыгрывают».
Айрат Галлямов: «Не интересно смотреть уже это шоу, когда «розовых» и «синих» так тащат ведущие, не справедливо, не буду больше смотреть!»
Александра Красновская: «Желание пропало смотреть это шоу после того, как оставили «синих» и «розовых»... Разочарована. Да, я не удивлюсь, если подружки Бузовой победят... Как то все предсказуемо. И когда две пары вместе пришли к финишу, мне было сразу понятно, что они их оставят...»
Наталья Хохрева: «Ужасное поведение Ершова! И еще ужасный конец! Игра есть игра. Две пары должны были уйти».
Татьяна Г.: «Очень неприятно смотреть на игру Ершовых! Что за правила, которые разрешают такое безобразие?! Даже пропало желание смотреть, когда такого подлого человека оставляют. Если бы последними пришли другие пары, никто никого бы не пожалел и не оставил! Очень несправедливо ведущие поступили, тянут своих прям за уши! Я думала, что будет честная и справедливая игра! А тут всех отчитывают за какую-то ерунду, а Ершовым и Погребняк разрешено все! Не удивлюсь, если кто-то из них победит, это будет сразу понятно почему!»