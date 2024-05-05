Ершов извинился перед Миногаровой после оскорблений на шоу «Сокровища императора»

В последнее время шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора» стало объектом пристального внимания зрителей из-за неоднозначных ситуаций, которые происходят на проекте. Одной из ярких представительниц шоу стала Мария Миногарова, которая не выдержала недостойного поведения мужчин на проекте.

Мария Миногарова столкнулась с оскорблениями со стороны участника Евгения Ершова, который позволял себе грубо обращаться с женщинами. Остальные участники проекта молчали и делали вид, что их это не касается.

Скандал достиг своего пика, когда Мария Миногарова убежала со съемочной площадки в слезах и даже хотела покинуть шоу. Однако благодаря усилиям ведущего Михаила Галустяна, ей удалось успокоиться и вернуться.

После этого внимание переключилось на мать Ершова, которая оставалась молчаливой и никак не реагировала на поведение сына. В какой-то момент она даже вручила черную кошку Марии Миногаровой и Паруру Арутюновичу.

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Правда, Евгений Ершов вдруг решился принести извинения перед Кариной Кокс и Марией Миногаровой за свое поведение. Девушки извинения приняли. А Мария Миногарова в эмоциональном порыве даже кинулась обнимать Евгения Ершова.