Команда Анатолия Цоя вылетела с шоу «Сокровища императора»

Борьба за 1 млн юаней в шоу «Сокровища императора» на ТНТ только началась, но уже две команды покинули проект. В первом выпуске это были резиденты Comedy Club Андрей Аверин и Зураб Матуа, а на этот раз – Анатолий Цой и Валентин Ли.

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Дуэт, именующий себя «полтора корейца», для многих казался серьезным конкурентом. И победившие в первом испытании Иван и Андрей Пышненко решили, что «черную метку» отдадут Цою и Ли. Это означало, что парням придется стартовать в следующем конкурсе на целый час позже всех. В результате такой расклад серьезно ударил не только по моральному настрою команды бирюзовых, но и выбил их из проекта.

«Очень обидно, потому что мы были заряжены. Несмотря на то, что наш путь на проекте был очень коротким, мы успели доказать всем, что мы сильная команда. Но всегда есть подводные камни в виде черной кошки и прочего... Мы никого не виним в нашем проигрыше», - признался Анатолий Цой, когда его команда финишировала последней.

В следующем выпуске, судя по всему, придет новая команда. Как это произошло сейчас – в борьбу вместо вылетевших ранее комиков вступили Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.