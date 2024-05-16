Зверев сделал заявление о Пугачевой, а Рудковская похвалила Анну Asti: что осталось за кулисами pre-party премии RU.TV

До вручения XIII Русской музыкальной премии канала RU.TV осталось шесть дней. А пока в столице прошла pre-party мероприятия, на которой побывала корреспондент Teleprogramma.pro. На ней были замечены Лариса Долина, Сергей Лазарев, Николай Басков, Сергей Зверев и многие другие селебрити.

Сергей Зверев: «Конечно, Алла Борисовна приедет»

Одним из первых на пресс-волле появился эпатажный стилист Сергей Зверев. Он облачился в наряд отечественных дизайнеров, однако часть образа Сергея — из его базовой fashion-коллекции. По словам стилиста, он уже давно не покупает вещи, а берет их из своих запасов.

Как признается Сергей Зверев, прежде всего он предпочитает тратить деньги на благотворительность. Впрочем, стилист признался и в том, что его вещи бесценны. А если быть точнее, то на нем было надето пару миллионов.