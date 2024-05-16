Зверев сделал заявление о Пугачевой, а Рудковская похвалила Анну Asti: что осталось за кулисами pre-party премии RU.TV

До вручения XIII Русской музыкальной премии канала RU.TV осталось шесть дней. А пока в столице прошла pre-party мероприятия, на которой побывала корреспондент Teleprogramma.pro. На ней были замечены Лариса Долина, Сергей Лазарев, Николай Басков, Сергей Зверев и многие другие селебрити.
Сергей Зверев: «Конечно, Алла Борисовна приедет»
Одним из первых на пресс-волле появился эпатажный стилист Сергей Зверев. Он облачился в наряд отечественных дизайнеров, однако часть образа Сергея — из его базовой fashion-коллекции. По словам стилиста, он уже давно не покупает вещи, а берет их из своих запасов.
Как признается Сергей Зверев, прежде всего он предпочитает тратить деньги на благотворительность. Впрочем, стилист признался и в том, что его вещи бесценны. А если быть точнее, то на нем было надето пару миллионов.
Сергей Зверев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В ходе общения с журналистами Сергей коснулся и вопроса возвращения Аллы Пугачевой. Зверев уверен, что Примадонна может вернуться в Россию.
«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла, — отметил Сергей. — Если она вернется, я буду только рад».
Яна Рудковская: «Дима Билан — это уникальный артист»
Гостьей pre-party также стала продюсер Яна Рудковская. Журналисты попросили ее назвать имена трех девушек-певиц, достойных главной премии. В эту тройку, по версии Яны, вошли Анна Asti, Zivert и Люся Чеботина.
Когда же речь зашла о мужчинах, то Яна рассыпалась в комплиментах своему подопечному Диме Билану. По словам Рудковской, Билан может исполнить как фальцетом, так и басом любую оперную арию, петь как женским, так и мужским голосом.
Яна Рудковская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Это уникальный артист. Я второго такого не знаю! — отметила Яна Рудковская. — Есть Филипп Киркоров — мой друг, есть Леня Агутин, Владимир Пресняков. Но многогранность Димы невероятная. Он the best Russian actor».
В чем артисты появились на красной дорожке
Как это обычно бывает, pre-party стала для артистов поводом на других посмотреть и себя показать. Особенно это касалось представительниц прекрасного пола. Так, Наталья Подольская и Анна Седокова выбрали себе амплуа женщин-вамп — обе облачились в красные платья. На вечере они о чем-то оживленно сплетничали.
Наталья Подольская и Анна Седокова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Певица Клава Кока надела джинсовую жилетку с такой же приталенной юбкой. В одном из своих интервью Клава признавалась, что подбирать наряды ей помогает сестра.
А вот певица Лариса Долина для выхода в свет выбрала зеленый костюм с широким пиджаком. Практически весь вечер Лариса Александровна общалась с Сергеем Зверевым. Видимо, обсуждали последние тенденции в мире моды.
Но, конечно, исполнительница хита о погоде в доме пришла на мероприятие не только для того, чтобы посплетничать со Зверевым. Певице вручили награду за вклад в развитие шоу-бизнеса — статуэтку в виде самовара.
Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Такой же «самовар» (посмертно) получил и Дмитрий Пухляш Красилов, ушедший из жизни в декабре прошлого года. За статуэткой для артиста пришла его мама. Как отметили со сцены, Красилов мечтал о такой награде, но, увы, у Бога были свои планы.
И кто номинирован на главные премии
Тем временем на pre-party были объявлены и номинанты премии RU.TV. Так, за звание лучшей певицы сразятся Мари Краймбрери, Клава Кока, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина. На звание лучшего певца претендуют Jony, Дима Билан, Сергей Лазарев, Хабиб, Мот и Николай Басков.
Сергей Лазарев и Мия Бойко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В перерывах между объявлениями гостей радовали своим пением и сами артисты. Так Сергей Лазарев спел дуэтом с Мией Бойко песню Мурата Насырова «Я — это ты, ты — это я». А Юлия Михальчик в «пижаме» спела о том, как простая девушка нашла счастливую любовь. Видимо, о себе.
Юлия Михальчук. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Так, в феврале 2024 года певица родила второго ребенка. По слухам, она замужем за неким таинственным бизнесменом, который делает ей дорогие подарки.
Напомним, сама премия канала RU.TV пройдет 22 мая во дворце Ирины Винер-Усмановой.
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