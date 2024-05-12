«Я бы обе пары выгнал»: Галустян честно рассказал, что произошло в последнем выпуске «Сокровищ императора», и назвал свою любимую команду

Шоу «Сокровища императора» набирает обороты, а вместе с популярностью растет и накал страстей на проекте. Напряженная обстановка и частые конфликты между участниками вызывают бурю эмоций у зрителей, которые все чаще выражают свое возмущение поведением некоторых игроков.
Особенно бурную реакцию вызвал последний выпуск шоу, в котором, вопреки правилам, проект никто не покинул. На вылет претендовали команды «синих» и «розовых», и, согласно правилам, одна из команд должна была лишиться одного участника. Однако ведущие приняли неожиданное решение оставить всех игроков, что вызвало волну негодования у зрителей.
Больше всего критики досталось команде «синих», а точнее, ее капитану Евгению Ершову, чье поведение многие зрители считают недопустимым. Его резкие высказывания и конфликты с другими участниками стали причиной многочисленных споров и обсуждений в социальных сетях. Поклонники шоу разделились на два лагеря: одни считают, что Ершов добавляет проекту остроты и интриги, другие же уверены, что его поведение выходит за рамки дозволенного.
После выхода последнего выпуска, где никто не покинул проект, в социальных сетях разгорелись жаркие споры, и поклонники шоу потребовали от ведущих объяснений, почему правила меняются на ходу. Многие зрители посчитали это несправедливым по отношению к другим участникам и выразили свое недовольство. Михаил Галустян, ведущий шоу «Сокровища императора», объяснил, почему было принято такое решение.
«Многие поступают подло»
Михаил Галустян решил прояснить ситуацию и объяснить зрителям некоторые особенности реалити-шоу. Он подчеркнул, что участники проекта не работают по сценарию, им никто не пишет тексты, и нет никаких репетиций. Вся суть реалити заключается в наблюдении за живыми людьми, их реакциями и поведением в нестандартных ситуациях.
«Смысл реалити в том, чтобы наблюдать за участниками, — написал Галустян в своих социальных сетях. — Это не спортивные соревнования, здесь, как и в жизни, многие поступают нечестно, подло, исподтишка. Есть и те, кто старается сохранить человечность и порядочность».
Михаил также указал на то, что ведущие не являются судьями или жюри. Их задача — вести шоу, затрагивать острые темы, провоцировать участников на разговоры и поступки, комментировать испытания и ход событий, чтобы зрителю было интересно смотреть. Они создают условия для проявления разных граней личности участников, но не вмешиваются в их взаимоотношения и не оценивают их действия.
Михаил Галустян и Ольга Бузова довольны своим участием в шоу. Фото: ТНТ
«Ведущие — не продюсеры. Это надо понимать, — отметил Галустян. — Некоторые мне пишут, почему я не вмешался в ту или иную ситуацию. Друзья, если я или Оля будем разруливать или ставить на место участников — тогда вам нечего будет обсуждать. Таковы законы реалити-формата».
По словам Михаила, ведущие находятся над ситуацией и не являются стороной конфликтов и событий. Они наблюдают за происходящим со стороны и дают зрителям возможность сделать свои собственные выводы.
«К сожалению, как и в жизни, бывает так, что кто наглей, грубей и проворней — вырывается вперед и получает все. Но шоу не об этом», — подытожил Галустян, намекая на то, что в проекте есть и другие ценности, помимо победы любой ценой.
«Если выгнать две пары — тогда на одну серию будет меньше»
После этого Михаил долго общался со своими подписчиками и фанатами шоу, открыто отвечая на все заданные вопросы.
После того, как некоторые из них возмутились тем, что на шоу оставили и «синих», и «розовых», хотя кто-то из них должен быть вылететь, ведущий заметил, что длительность шоу — в интересах поклонников.
«Если выгнать две пары — тогда на одну серию будет меньше. Тут все просто», — объяснил он.
Он честно признался, что не испытывает ни к одной из оставленных команд теплых чувств и, если бы все зависело от него, результат был бы совершенно иным.
«Оставили и тех, и тех. Я бы обе пары выгнал, если честно», — сказал он.
Участники шоу «Сокровища императора»очень хотели получить приз. Фото: ТНТ
Многие из участников стихийной онлайн-беседы не смогли удержаться от критики в адрес Евгения Ершова. Михаилу Галустяну напомнили, как он обошелся с Кариной Кокс, как регулярно хамит собственной матери и ругается с остальными участниками, и посетовали, что на телевидении все же должны находиться люди, которые будут примером. Но кавээнщик с этим не согласился.
«Примеры бывают и отрицательные. Например, как делать не надо», — заявил Михаил.
Он поделился, что его любимой командой была пара Верещагиных, а также выразил свое восхищение стойкостью Аланы Мамаевой, которая продолжает упорно бороться за приз, несмотря на очень плохое самочувствие из-за травмы, полученной на шоу.
«Я вообще в шоке от Аланы. Как у нее хватает сил бегать с такой травмой. Я бы давно сказал- фсее, я звезда, заберите меня отсюда» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — сказал Галустян.