«Неужели ради рейтингов можно идти на все?»: в Сети возмущены буллингом Искандаровой и Кокс на шоу «Сокровища императора»

Большие китайские приключения на ТНТ продолжаются, правила становятся все более бескомпромиссными, участников с каждым последующим выпуском останется все меньше, а баталии между соперниками становятся все жарче.
На этот раз фигурантами спора выступили все те же «желтые» — экс-солистка группы ВИА «Сливки» Карина Кокс и блогер Евгения Искандарова», а их противником стали волгоградский блогер Женя Ершов и его мама.
Черная кошка
А началось все довольно банально. Право решать, кому же достанется черная кошка, выпало Карине Кокс и Жене Искандаровой. Они, не долго думая, вручили талисман Ершову и его маме. В ответ Елена Михайловна расплакалась, а сын, раздосадованный реакцией родительницы, кинулся оскорблять команду «желтых», при этом назвал Карину Кокс бездарной певицей, перепевшей когда-то одну песню. Затем стал угрожать, что начнет грязную игру. Будто до этого не был замечен в подставах на проекте.
Кокс вручила черную кошку команде Ершова. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Карина была расстроена поведением Жени. По ее словам, мужчины ни разу не повышали на нее голос, не обзывали и не кричали, и вообще такое на себе она испытала впервые.
Парур из «зеленой» команды нашел оправдание Евгению.
«Пацан на эмоциях был, я его понимаю. Когда ты рядом с мамой, когда ты маму очень сильно любишь, когда за родных хочется всех порвать. Хотя слова были различные, я его полностью оправдываю».
Алана Мамаева и Мария Погребняк тоже не остались в стороне и добавили, что теперь они готовы объединиться вместе с командой «синих» и выступить против Искандаровой и Кокс. Это вызвало некоторое опасение среди других участников, ведь следующими неугодными могут стать они сами.
Что примечательно, ведущая шоу в лице Ольги Бузовой не поддержала подвергнутых самому настоящему буллингу Женю с Кариной а, наоборот, подлила масла в огонь, заявив, что не стоило отдавать талисман самому возрастному участнику. При этом сама Кокс всего на три года моложе матери Ершова. К тому же, учитывая характер проекта, стоило быть готовым ко всему.
Интересно мнение зрителей на этот счет, кого же они готовы поддержать?
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Участники выступили против команды «желтых». Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
В Сети против буллинга «желтых»
Пользователи в Интернете практически единогласно поддержали команду «желтых».
Акулина: «Маме всего 45 лет, а ведет себя как будто ей 60. Когда ее сын хамил и гадил людям как-то ей вроде нравилось, по крайней мере, не показали чтобы она его отчитала за подлость, а тут расплакалась. Правила есть правила, прими достойно и не устраивай истерик».
Valeriya: «Ершов уже который выпуск ведет себя некорректно ко всем участникам, про их отношения с мамой вообще молчу, а последний выпуск это что-то на грани безумия. Почему «желтые» не должны давать кошку «синим», только из-за возраста мамы? Простите, а в чем смысл этой кошки в таком случае? У этих мама возрастная, эти полненькие, с этим я дружу, эти покалечены, и рано или поздно придется давать кошку. Так еще и ведущие на стороне «синих», хотя такое поведение недопустимо на шоу. Ну так дайте им первое место, сразу, а так «синим» прилетел бумеранг за все их деяния».
Наталья Попова: «Желтые» соблюдали правила игры. Нет правила запрещающего давать кошку самому возрастному участнику. Нет правила запрещающего передавать ее Ершову.
Есть игра на камеру матери Ершова (резко заболели колени), хотя на следующий день отлично передвигалась. Во время конфликта в помещении не было ни одного мужчины и ведущих. Нормальный мужчина, а также ведущий (любого пола) прекратил бы подростковую истерику «синего» и не позволил бы необоснованно оскорблять участников».
Поведение ведущих тоже возмутило телезрителей, они обвинили Бузову в необъективности.
Оля Котова: «Что значит возрастной участник? Правила для всех одно, что это за новшество от Бузовой».
Елена Бондаренко: «Как можно ведущим позволять вести себя недостойно игрокам, это про «синих» — невоспитанный молодой человек, и мама молчит, если это игра, но не значит так себя вести, разговаривать матом».
Анастасия Овчинникова: «Бузова льет слезы по любому выпаду в ее сторону. На нее косо посмотрят, она уже в истерике: меня никто не любит, меня оскорбляют. А тут уже второй выпуск подряд поддерживает травлю «желтых»! Это не правильно и как стороны ведущей, и как с позиции женщины. Неужели ничего человеческого в ней нет?! Неужели ради рейтингов можно идти на все?!»
Елена Темрюкова: «Возмутило заявление Бузовой, что Жена и Карина вручили черную кошку непорядочно — бедной женщине с хромой ногой?! Это как?! А то, что Ершов направо-налево нарушает правила, делает подлянки, сыпет оскорбления, — это нормально?! Не такая уж Елена Михайловна и старая женщина, всего на два года старше Карины!»
«Мы делаем все для своего комфорта»
В прошлых выпусках команда «розовых» уже конфликтовала с «желтыми». Кроме того, с Кокс и Исканадровой успели поссориться и Дава со своим братом Арманом, которые не смогли смириться с тем, что проигрывают девушкам. На их защиту встали бывшие жены футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева, которые уличили девушек в том, что они идут к победе «по головам».
«Складывается впечатление, что девочки носят маски благородства, а во время испытаний они слетают с них», — возмутилась Мария Погребняк.
Кокс и Искандарова, отвечая на заявление, сказали, что им навязывают чувство вины и специально выводят на эмоции. Пара постаралась отстоять правду и высказать свою точку зрения на этот счет.
«Мы не отрицаем, что мы делаем все для своего комфорта и для того, чтобы прийти первыми».
Женя Искандарова не впервые принимает участие в подобных шоу. В прошлом году она забрала главный приз (5 миллионов рублей) в «Новых звездах в Африке», поэтому сейчас является одним из главных претендентов на победу, а соответственно сильным соперником. А что все-таки восторжествует — справедливость или коварство, — зрители увидят в следующих выпусках шоу «Сокровища императора» на ТНТ.
По материалам om1.ru, ngs24.ru