«Неужели ради рейтингов можно идти на все?»: в Сети возмущены буллингом Искандаровой и Кокс на шоу «Сокровища императора»

Большие китайские приключения на ТНТ продолжаются, правила становятся все более бескомпромиссными, участников с каждым последующим выпуском останется все меньше, а баталии между соперниками становятся все жарче.

На этот раз фигурантами спора выступили все те же «желтые» — экс-солистка группы ВИА «Сливки» Карина Кокс и блогер Евгения Искандарова», а их противником стали волгоградский блогер Женя Ершов и его мама.

Черная кошка

А началось все довольно банально. Право решать, кому же достанется черная кошка, выпало Карине Кокс и Жене Искандаровой. Они, не долго думая, вручили талисман Ершову и его маме. В ответ Елена Михайловна расплакалась, а сын, раздосадованный реакцией родительницы, кинулся оскорблять команду «желтых», при этом назвал Карину Кокс бездарной певицей, перепевшей когда-то одну песню. Затем стал угрожать, что начнет грязную игру. Будто до этого не был замечен в подставах на проекте.