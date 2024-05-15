Дима Билан о «Евровидении», девушках и здоровье: «Слышал, что там прямо вертеп»

Одним из победителей премии «Жара music awards» стал Дима Билан. Клип на его песню «Острой бритвой» завоевал главный приз в номинации «Лучшее видео».
По сюжету главный герой принимает решение, о котором жалеет, и теперь он должен вернуться в прошлое и встретиться с потерянной возлюбленной. Ему предстоит путешествие во времени – от 1930-х до 2000-х годов.
«История получилась честной и, кстати, занимает в чартах первое место», - сказал о своей работе Дима Билан.
В кулуарах премии «Жара» певец также рассказал журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, о проверке своего здоровья, отношении к «Евровидению» и сублимации.
«Здоровье проверяю раз в полгода»
- Были ли у вас в жизни отношения, которые действительно на вас сильно влияли?
- Были не совсем счастливые отношения. В эмоциональном плане они кормили меня много лет.
Много музыки я написал именно на порохе тех прежних отношений. Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе.
- А к психологу обращались?
- Нет. Считаю, что справляться нужно самому. Но я ни в коем случае не против этой философии. Уверен, что психологи кому-то помогают. Мне же справляться помогают друзья, подруги.
Дима Билан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А вообще здоровье часто проверяете?
- Очень часто. Раз в полгода.
- Вы поменяли имидж…
- Сейчас снимается очень много проектов. Можно менять образы, не прибегая к пластическим операциям, просто отращивая усы и сбривая их. Можно ходить с усами, можно с бородой, а можно вообще без всего. И это будут абсолютно разные люди.
Даже прическа без бороды добавляет какое-то другое настроение. Я, кстати, когда побрился, ходил по Москве и меня узнавали не так часто.
«Евровидение» не смотрел»
- А поклонницы узнавали?
- Конечно. Даже общались со мной.
- А были среди них красивые девушки?
- Конечно.
- Чем занимаетесь в холодные майские дни?
- Включаю кондиционер.
Дима Билан. Фото: Global Look Press
- Что думаете о недавно прошедшем «Евровидении»?
- Я его не смотрел. Был занят по уважительной причине. Но слышал, что там прямо вертеп! (Смеется)
- Что для вас значит строчка из вашей песни «Я знаю точно: невозможное возможно»?
- Это мантра, которую нужно повторять каждый день. С этого и нужно начинать.
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