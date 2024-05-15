Дима Билан о «Евровидении», девушках и здоровье: «Слышал, что там прямо вертеп»

Одним из победителей премии «Жара music awards» стал Дима Билан. Клип на его песню «Острой бритвой» завоевал главный приз в номинации «Лучшее видео».

По сюжету главный герой принимает решение, о котором жалеет, и теперь он должен вернуться в прошлое и встретиться с потерянной возлюбленной. Ему предстоит путешествие во времени – от 1930-х до 2000-х годов.

«История получилась честной и, кстати, занимает в чартах первое место», - сказал о своей работе Дима Билан.

В кулуарах премии «Жара» певец также рассказал журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, о проверке своего здоровья, отношении к «Евровидению» и сублимации.

«Здоровье проверяю раз в полгода»

- Были ли у вас в жизни отношения, которые действительно на вас сильно влияли?

- Были не совсем счастливые отношения. В эмоциональном плане они кормили меня много лет.

Много музыки я написал именно на порохе тех прежних отношений. Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе.

- А к психологу обращались?

- Нет. Считаю, что справляться нужно самому. Но я ни в коем случае не против этой философии. Уверен, что психологи кому-то помогают. Мне же справляться помогают друзья, подруги.