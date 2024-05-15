Дима Билан о «Евровидении», девушках и здоровье: «Слышал, что там прямо вертеп»

Дима Билан. Фото: Global Look Press   

Также певец рассказал Teleprogramme.pro о сложном жизненном опыте и отношении к психологам.

Одним из победителей премии «Жара music awards» стал Дима Билан. Клип на его песню «Острой бритвой» завоевал главный приз в номинации «Лучшее видео». 

По сюжету главный герой принимает решение, о котором жалеет, и теперь он должен вернуться в прошлое и встретиться с потерянной возлюбленной. Ему предстоит путешествие во времени – от 1930-х до 2000-х годов.  

«История получилась честной и, кстати, занимает в чартах первое место», - сказал о своей работе Дима Билан.

В кулуарах премии «Жара» певец также рассказал журналистам, в том числе корреспонденту Teleprogramma.pro, о проверке своего здоровья, отношении к «Евровидению» и сублимации. 

«Здоровье проверяю раз в полгода» 

- Были ли у вас в жизни отношения, которые действительно на вас сильно влияли?  

- Были не совсем счастливые отношения. В эмоциональном плане они кормили меня много лет. 

Много музыки я написал именно на порохе тех прежних отношений. Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе. 

- А к психологу обращались? 

-  Нет. Считаю, что справляться нужно самому. Но я ни в коем случае не против этой философии. Уверен, что психологи кому-то помогают. Мне же справляться помогают друзья, подруги.  

Дима Билан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- А вообще здоровье часто проверяете? 

- Очень часто. Раз в полгода.

 - Вы поменяли имидж… 

- Сейчас снимается очень много проектов. Можно менять образы, не прибегая к пластическим операциям, просто отращивая усы и сбривая их. Можно ходить с усами, можно с бородой, а можно вообще без всего. И это будут абсолютно разные люди. 

Даже прическа без бороды добавляет какое-то другое настроение. Я, кстати, когда побрился, ходил по Москве и меня узнавали не так часто. 

«Евровидение» не смотрел» 

- А поклонницы узнавали? 

- Конечно. Даже общались со мной. 

- А были среди них красивые девушки? 

- Конечно. 

- Чем занимаетесь в холодные майские дни? 

- Включаю кондиционер. 

Дима Билан. Фото:  Global Look Press  

- Что думаете о недавно прошедшем «Евровидении»? 

- Я его не смотрел. Был занят по уважительной причине. Но слышал, что там прямо вертеп! (Смеется)  

- Что для вас значит строчка из вашей песни «Я знаю точно: невозможное возможно»?  

- Это мантра, которую нужно повторять каждый день. С этого и нужно начинать. 

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