Мария Куликова о воспитании сына, «Свете в окне» и «Склифософском»: «Педагог Вани сказал мне, что формально он уже может угнать самолет»

На канале «Россия» стартует сериал «Свет в окне». Многосерийный фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях, интригах и тайнах внутри одной семьи.

По сюжету главная героиня Ольга (Мария Куликова) собирает все семейство за одним столом по случаю тридцатилетия сыновей, но ни бывшему мужу (Дмитрий Миллер), ни детям ни до торжества. Каждый из них пытается разобраться со своими скелетами в шкафу… Стараясь глубже понять себя, сама Ольга даже предпринимает попытку уйти в монастырь, но ее планы перечеркивает суррогатное материнство дочери. Она пошла на этот шаг, чтобы заработать больше денег.

Подробнее о своей героине Ольге, съемках в монастыре, новом сезоне сериала «Склифосовский», а также о завораживающей страсти сына Мария Куликова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Я выходила из дома за пять минут до съемок»

- В сериале «Свет в окне» вы встретились на одной площадке с Дмитрием Миллером, одним из своих коллег по сериалу «Склифосовский». Насколько присутствие актеров, с которыми вы хорошо знакомы, помогает вам в работе над новым проектом или это не особо важно?

- Это расхолаживает, потому что, если у партнеров серьезный совместный бэкграунд, первые полчаса уходят на болтовню: «Как дела?», «Где ты был?». Дружеские отношения – это всегда шутки и прибаутки. Есть моменты радости, но в то же время и расхолаживания.

Это немного тормозит рабочий процесс, мы все время прерываемся и хохмим, но при этом стараемся сдерживаться.

Кстати, мы вместе снимались не только в «Склифосовском». Также еще был большой проект, где Дмитрий играл моего мужа.