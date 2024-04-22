Мамаева о своем с Погребняк участии в шоу «Сокровища императора»: «Какие мы лидеры? Мы фиголидеры!»

В шоу «Сокровища императора» на ТНТ две красавицы, две звезды Алана Мамаева и Мария Погребняк организовали интересный тандем. В проекте они они радуют зрителей интересной игрой, неординарным мышлением, поведением. К тому, же девушки периодически устраивают небольшие перепалки, которые забавляют зрителей. При этом блондинка и брюнетка умудряются не испортить отношения.

Продюсер Мария Погребняк заявила на шоу, что они с Аланой ведут продуманную игру в проекте.

«Мы всегда держимся в середине, это наша тактика», — заявила Мария и подчеркнула, что относит себя и приятельницу к лидерам программы.

Однако, Алана Мамаева не согласилась с мнением своей подруги, выразив открыто свое неприятие ее позиции

«Какие мы лидеры? Мы фиголидеры. У нас ничего не получается, мы только пытаемся», — заявила Алана.

Мария Погребняк была возмущена словами подруги и попросила съемочную группу вырезать эти моменты из эфира. Но Алана Мамаева не удержалась и продолжила раскрывать правду.

Этот обмен мнениями между подругами вызвал много обсуждений среди зрителей шоу. Кто же они на самом деле — лидеры или фиголидеры? А как считаете вы?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».