«Хочется честной игры в «Сокровищах императора»: Бузову призвали к ответу за то, что она тянет Погребняк и потакает абьюзеру Ершову

Реалити-шоу «Сокровища императора» не сходит с первых строчек рейтингов, однако вместе с ростом популярности все чаще разгораются споры о субъективном отношении к отдельным участникам ведущей проекта Ольги Бузовой.

Зрители отмечают, что Ольга благоволит команде «синих», капитаном которой является Евгений Ершов, и команде «розовых», где играют подруги Бузовой — Алана Мамаева и Мария Погребняк.

Подружки важнее правил

По правилам проекта каждый раунд завершается выбыванием одной команды — той, которая позже всех пришла к финишу. Однако в последней игре шоу не покинула ни одна команда, что вызвало массу вопросов и недоумение со стороны зрителей. Многие посчитали такое решение несправедливым и нарушающим установленные правила игры.

Михаил Галустян, соведущий проекта, недавно заявил, что ведущие не являются судьями или жюри.

«Друзья, если я или Оля будем разруливать или ставить на место участников, тогда вам нечего будет обсуждать», — написал он в своих социальных сетях.

Тем не менее некоторые зрители уверены, что Ольга необъективна. По их мнению, она «подсуживает» команде «розовых» из-за личных симпатий к Алане и Марии.

Стоит отметить, что Мария Погребняк является в жизни близкой подругой телеведущей Ольги Бузовой. Они вместе выходят в свет, появляются на вечеринках, ходят в гости друг к другу и делают комплименты в социальных сетях. Команду «синих», по мнению зрителей, ведущая поддерживает, потому что скандальное поведение Ершова и его мамы повышает рейтинги шоу.