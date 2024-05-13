«Хочется честной игры в «Сокровищах императора»: Бузову призвали к ответу за то, что она тянет Погребняк и потакает абьюзеру Ершову

Реалити-шоу «Сокровища императора» не сходит с первых строчек рейтингов, однако вместе с ростом популярности все чаще разгораются споры о субъективном отношении к отдельным участникам ведущей проекта Ольги Бузовой.
Зрители отмечают, что Ольга благоволит команде «синих», капитаном которой является Евгений Ершов, и команде «розовых», где играют подруги Бузовой — Алана Мамаева и Мария Погребняк.
Подружки важнее правил
По правилам проекта каждый раунд завершается выбыванием одной команды — той, которая позже всех пришла к финишу. Однако в последней игре шоу не покинула ни одна команда, что вызвало массу вопросов и недоумение со стороны зрителей. Многие посчитали такое решение несправедливым и нарушающим установленные правила игры.
Михаил Галустян, соведущий проекта, недавно заявил, что ведущие не являются судьями или жюри.
«Друзья, если я или Оля будем разруливать или ставить на место участников, тогда вам нечего будет обсуждать», — написал он в своих социальных сетях.
Тем не менее некоторые зрители уверены, что Ольга необъективна. По их мнению, она «подсуживает» команде «розовых» из-за личных симпатий к Алане и Марии.
Стоит отметить, что Мария Погребняк является в жизни близкой подругой телеведущей Ольги Бузовой. Они вместе выходят в свет, появляются на вечеринках, ходят в гости друг к другу и делают комплименты в социальных сетях. Команду «синих», по мнению зрителей, ведущая поддерживает, потому что скандальное поведение Ершова и его мамы повышает рейтинги шоу.
Ольга Бузова и Мария Погребняк — давние подруги. Фото: соцсети Марии Погребняк
Действительно, Евгений Ершов и его мама не раз становились виновниками конфликтов на проекте, провоцируя других участников своими резкими высказываниями и неспортивным поведением. Такая тактика, возможно, и привлекает внимание зрителей, но не всегда соответствует правилам честной игры.
Остается вопрос: закроет ли глаза Ольга Бузова на нарушения со стороны команды «синих» ради зрелищности и высоких рейтингов или же принципы игры окажутся для нее важнее?
«В шоу тащат «розовых»
Зрители не стесняются выражать свое негодование по поводу происходящего в шоу «Сокровища императора» на всех доступных платформах. В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, в которых поклонники проекта активно критикуют поведение «синих» и «розовых», а также обвиняют Ольгу Бузову в потакании своим фаворитам.
Вот, что они пишут поющей ведущей:
tretiakova1953: «Хочется честной игры, как в начале проекта, без соплей, без «синих» и без «розовых». Если их не выкинут, проект можно не смотреть».
asema888: «В шоу тащат «розовых»! Момент, где они забегают в отель и просят деньги, и им 300 юаней дают — ну видно же! Они еще и выиграют, наверное, а потом поделят».
zhe4766: «Бесят Маша и Алана. Карина и Женя, вы лучшие!!! Такое чувство, что «розовым» помогают».
yuli__ya__: «Машу опять тянут до конца, уже интригу с этим Женей придумали! Самые противные — это Маша и Алана, истерички».
fedosova6474: «Опять несправедливость, так же как и «Звезды в Африке» с участием Марии Погребняк, лучшей подруги Ольги Бузовой. Та ей, как лучшей подруге, помогла пройти финальное испытание со змеями (не буду углубляться, это все есть в Интернете в открытом доступе — кто захочет, тот найдет). Но тут опять все повторяется, Бузова помогает своей подруге».
Мария Погребняк и Алана Мамаева отважно борются за главный приз шоу. Фото: ТНТ
the_naty888: «Желтые» — лучшие! Но из-за «розовых» и «синих» больше не смотрю этот проект. Их специально тянут за уши, нарушают правила, оставляют, даже если пришли последними. Почему Пышненко сегодня тогда не оставили? Превратили нормальное соревнование в скандалы и склоки. Очередной «Дом-2». Дно!»
anton_korshakov: «Оля, сколько можно тянуть за уши «розовых»? Этот «синий» Женя постоянно прячет конверты, театральные сцены с Давой! Не до конца показываете сложные испытания с «розовыми», типа, они прошли, а как проходили — это загадка, по справедливости должны победить «желтые», специально слили «фиолетовых», потому что они ни с кем не ругались, не делали шоу. Ершов и «розовые» показали истинные лица на всю страну».
marijana88.9.2: «Все настолько предсказуемо, убирают тех, кто не делает шоу и за кем приятно наблюдать и болеть. Началось все с Верещагиных и теперь закончилось Пышненко. Козни «синих» уже просто надоели и стоит их наказать, от «розовых» просто тошнит».
Остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий на шоу «Сокровища императора». Прислушается ли Ольга Бузова к критике зрителей и будет ли она более объективно относиться ко всем участникам? Или же дружба и высокие рейтинги окажутся для нее важнее правил честной игры?
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