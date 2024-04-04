Роза Сябитова: «Брак можно сравнить со строительством плотины в пустыне»

- Была ли такая история на программе, которая врезалась вам в память?

- За 15 лет ведения передачи мы услышали больше 10 000 историй. Если вы обращали внимание, у нас на столе лежат записки с подсказками имен героев, поскольку запоминать все очень трудно. Ведь мы пишем программы пулами - по четыре передачи в день. Мы начинаем свой рабочий день в шесть часов утра и заканчиваем его в час-два ночи.

И если в перерыве после съемок меня спросить, как звали героя или героиню, то я вам точно этого не скажу. За день прочитывается порядка 20 сценариев, 90 историй, четыре верстки. А верстка – это интервью с героем: где родился, как любил, почему развелся, есть ли дети. Представляете, сколько всего нужно запомнить!

В память, конечно, ничего не врезается. Но когда я смотрю программу, то радуюсь и смеюсь: «Во дают!». Это же, по сути, наш экспромт.

Мы с Ларисой сожалеем только об одном - что ушли красочные новогодние передачи, когда в студию приходили жирафы, верблюды, ламы, разыгрывались арабские костюмированные сказки с участием большого количества артистов. Вот по этим программам мы скучаем!

Когда мы снимали восточную сказку, и к нам пришел жених из Индии, было очень много животных. Они бегали, пачкали студию, стоял определенный запах! За зверями потом убирали. Но было забавно, смешно и весело!

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«Найти мужа – как найти хорошую работу!»

- В одном из своих интервью вы сказали, что с недоверием относитесь к Интернет-знакомствам. А где тогда знакомиться в современном мире, учитывая, что многие полностью погружены в работу и карьеру?

- Сами Интернет-знакомства уже стали создавать тревожные кнопки, тем самым давая понять своим пользователям, что у нас не все в порядке. А я просто отразила действительность.

Но ведь дело не в том, где знакомиться, а как это делать и с каким посылом! Я написала немало книг, и одна из них создана в виде инструкции под названием «Как влюбить в себя кого угодно».

Прежде всего, надо быть уверенным в себе. Мы ведь понимаем, что уверенность в себе дает нам возможность чувствовать себя более спокойно.

Чтобы познакомиться, нужно выделить время для периода знакомства и для этого необходимо снаряжение. Знаете, это как сходить на учения.

С собой должны быть визитная карточка, авторучка, хотя сейчас у всех в руках мобильный телефон, чтобы можно было быстро обменяться информацией.

В период знакомства важно хорошо выглядеть. Если вдруг девушку пригласили на свидание, она не должна думать: «Ой, надо съездить домой, чтобы переодеться». У нее должны быть все аксессуары с собой: косметичка, кардиганчик, то, что можно быстренько накинуть на себя, если тебя пригласили на свидание здесь и сейчас. Потому что уже не появится второго шанса произвести первое хорошее впечатление! Могут просто не пригласить второй раз!

Конечно, улыбаться нужно не только в период знакомства или поиска своей половины, а следует делать это всегда. Потому что улыбка является неотъемлемой частью эмоциональной привлекательности.

Очень важный момент – надо ходить туда, куда приглашают: дни рождения, свадьбы, вечеринки, новоселье, рождение ребенка. Ведь когда вас зовут куда-то, можно выгодно представить о себе информацию и получить возможность узнать приглашенных гостей поближе. Это можно сделать в комфортной обстановке, а ваши друзья создадут для этого все условия.

Если собираетесь знакомиться в период отпуска, то ехать нужно туда, где большое скопление людей, особенно мужчин, например, на море, на лыжные курорты, спортивно-оздоровительные турбазы. То есть, туда, где есть выбор.

Также в выстраивании коммуникации важна любая возможность помочь мужчине или предложить свою взаимопомощь.

Важная рекомендация: нельзя знакомиться просто, чтобы скоротать время до появления нормального, как говорят девчонки, партнера! Не стоит терять время на общение с людьми, которые девушкам не подходят, только потому, что не с кем пойти. Например, с женатыми мужчинами.

При этом необходимо формировать у себя стрессоустойчивость, потому что в любом случае найти мужа - как найти хорошую работу! Не все собеседования приведут к нужному результату, и не все знакомства могут гарантировать встречу с тем, с кем бы ты хотела.

Нужно производить хорошее впечатление, но при этом лучше оставаться самой собой, постараться быть наиболее естественной. Конечно, нужно играть некую роль привлекательности, но при этом не заигрываться в это, потому что потом все-равно придется показать ему свой характер, что может сыграть не очень хорошую шутку!

И уж если начала искать, то сделай все, чтобы перейти на новый уровень своей жизни, я имею в виду семейной. Здесь мало хотеть – надо действовать, либо перестать этого хотеть!