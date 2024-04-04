Роза Сябитова: «Брак можно сравнить со строительством плотины в пустыне»

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала девушкам, мечтающим выйти замуж, встречаться с тремя мужчинами одновременно. Но при этом, конечно, «не пускаясь во все тяжкие». По ее мнению, такой расклад увеличит шансы на вступление в брак.
А что еще может помочь девушкам и женщинам найти спутника жизни? Где лучше знакомиться в условиях нехватки времени и нашего стремительного темпа жизни? Стоит ли соглашаться на интим на первом свидании? Действительно ли: «Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», как поется в известной песне?
На эти и другие вопросы Роза Сябитова ответила в интервью Teleprogramma.pro. А начался наш разговор с обсуждения любимого зрительницами телепроекта Первого канала.
«У нас с Ларисой слаженное партнерство, которое создается годами и даже десятилетиями!»
- - Роза, сейчас новым участником программы «Давай поженимся» стал искусственный интеллект. Некоторые зрители уже привыкли к нему и воспринимают практически как живого человека. А как относитесь к нему вы?
- Мне вообще очень нравятся такие новшества, поскольку у меня аналитический склад мышления. Я одна из первых свах, кто использовал Интернет-знакомства как способ передачи информации. Мне интересна любая новейшая технология, поскольку по образованию я системный программист.
То, что мы придумали и ввели в нашу программу искусственный интеллект, - это потрясающе. Он развивается, интересно мыслит, смешно спорит. У этого персонажа даже есть имя.
Но в любом случае я отношусь к нему как к искусственному интеллекту, а не как к человеку.
- А какое у вас отношение к нейросетям и другим новым технологиям?
-Только положительное. Мы развиваемся и не стоим на месте. И было бы странно, если бы не использовали новые технологии, поскольку наша программа отражает ту обыденную жизнь, которой живут простые люди.
Когда в тренде были «уточки», «силиконовая долина» (девушки с искусственными губами и грудью – прим. ред), они все приходили к нам. Потом в передаче стали появляться блогеры, которые тоже хотят семью, любовь и так далее. Тот же вышеупомянутый искусственный интеллект хорошо вписался в нашу программу.
Мы демонстрируем тренды, то есть то, что нравится людям, показываем действительность, идем в ногу со временем, что меня как программиста очень радует.
- Как за 15 лет ведения программы поменялись ваши отношения с Ларисой Гузеевой. Стали ли они более крепкими?
- Я уже много раз об этом говорила. В начале появления программы прозвучало предложение Ларисы, которое вполне оправдало себя. Тогда она четко сказала: «Девочки, мы не дружим!». Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!
Скажем так, мы в хороших приятельских отношениях! Но я и понятия не имею, как живет Лариса за пределами передачи. Мы не пересекаемся и не отслеживаем новости друг друга, что дает нам возможность существовать вместе так долго, не ссориться, делать интересный контент.
Конечно, мы с Ларисой хорошие коллеги, прошли много разных ситуаций, всегда поддерживаем друг друга в программе, понимаем друг друга с полуслова. То есть это такое слаженное партнерство, которое создается годами и даже десятилетиями.
Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне, поэтому нам и удается сохранять дружеские отношения.
Роза Сябитова и Лариса Гузеева. Фото: кадр из программы «Давай поженимся»
- Была ли такая история на программе, которая врезалась вам в память?
- За 15 лет ведения передачи мы услышали больше 10 000 историй. Если вы обращали внимание, у нас на столе лежат записки с подсказками имен героев, поскольку запоминать все очень трудно. Ведь мы пишем программы пулами - по четыре передачи в день. Мы начинаем свой рабочий день в шесть часов утра и заканчиваем его в час-два ночи.
И если в перерыве после съемок меня спросить, как звали героя или героиню, то я вам точно этого не скажу. За день прочитывается порядка 20 сценариев, 90 историй, четыре верстки. А верстка – это интервью с героем: где родился, как любил, почему развелся, есть ли дети. Представляете, сколько всего нужно запомнить!
В память, конечно, ничего не врезается. Но когда я смотрю программу, то радуюсь и смеюсь: «Во дают!». Это же, по сути, наш экспромт.
Мы с Ларисой сожалеем только об одном - что ушли красочные новогодние передачи, когда в студию приходили жирафы, верблюды, ламы, разыгрывались арабские костюмированные сказки с участием большого количества артистов. Вот по этим программам мы скучаем!
Когда мы снимали восточную сказку, и к нам пришел жених из Индии, было очень много животных. Они бегали, пачкали студию, стоял определенный запах! За зверями потом убирали. Но было забавно, смешно и весело!
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«Найти мужа – как найти хорошую работу!»
- В одном из своих интервью вы сказали, что с недоверием относитесь к Интернет-знакомствам. А где тогда знакомиться в современном мире, учитывая, что многие полностью погружены в работу и карьеру?
- Сами Интернет-знакомства уже стали создавать тревожные кнопки, тем самым давая понять своим пользователям, что у нас не все в порядке. А я просто отразила действительность.
Но ведь дело не в том, где знакомиться, а как это делать и с каким посылом! Я написала немало книг, и одна из них создана в виде инструкции под названием «Как влюбить в себя кого угодно».
Прежде всего, надо быть уверенным в себе. Мы ведь понимаем, что уверенность в себе дает нам возможность чувствовать себя более спокойно.
Чтобы познакомиться, нужно выделить время для периода знакомства и для этого необходимо снаряжение. Знаете, это как сходить на учения.
С собой должны быть визитная карточка, авторучка, хотя сейчас у всех в руках мобильный телефон, чтобы можно было быстро обменяться информацией.
В период знакомства важно хорошо выглядеть. Если вдруг девушку пригласили на свидание, она не должна думать: «Ой, надо съездить домой, чтобы переодеться». У нее должны быть все аксессуары с собой: косметичка, кардиганчик, то, что можно быстренько накинуть на себя, если тебя пригласили на свидание здесь и сейчас. Потому что уже не появится второго шанса произвести первое хорошее впечатление! Могут просто не пригласить второй раз!
Конечно, улыбаться нужно не только в период знакомства или поиска своей половины, а следует делать это всегда. Потому что улыбка является неотъемлемой частью эмоциональной привлекательности.
Очень важный момент – надо ходить туда, куда приглашают: дни рождения, свадьбы, вечеринки, новоселье, рождение ребенка. Ведь когда вас зовут куда-то, можно выгодно представить о себе информацию и получить возможность узнать приглашенных гостей поближе. Это можно сделать в комфортной обстановке, а ваши друзья создадут для этого все условия.
Если собираетесь знакомиться в период отпуска, то ехать нужно туда, где большое скопление людей, особенно мужчин, например, на море, на лыжные курорты, спортивно-оздоровительные турбазы. То есть, туда, где есть выбор.
Также в выстраивании коммуникации важна любая возможность помочь мужчине или предложить свою взаимопомощь.
Важная рекомендация: нельзя знакомиться просто, чтобы скоротать время до появления нормального, как говорят девчонки, партнера! Не стоит терять время на общение с людьми, которые девушкам не подходят, только потому, что не с кем пойти. Например, с женатыми мужчинами.
При этом необходимо формировать у себя стрессоустойчивость, потому что в любом случае найти мужа - как найти хорошую работу! Не все собеседования приведут к нужному результату, и не все знакомства могут гарантировать встречу с тем, с кем бы ты хотела.
Нужно производить хорошее впечатление, но при этом лучше оставаться самой собой, постараться быть наиболее естественной. Конечно, нужно играть некую роль привлекательности, но при этом не заигрываться в это, потому что потом все-равно придется показать ему свой характер, что может сыграть не очень хорошую шутку!
И уж если начала искать, то сделай все, чтобы перейти на новый уровень своей жизни, я имею в виду семейной. Здесь мало хотеть – надо действовать, либо перестать этого хотеть!
Важно не где знакомиться, а как это делать. Фото: Global Look Press
- В одном из своих интервью вы сказали, что пока девушка не получила предложение руки и сердца, лучше встречаться с тремя мужчинами. А где их столько взять? И не запутает ли это саму девушку?
- Где их взять, я уже сказала. Более того, девушка, которая настроена на знакомство, имеет больше шансов найти мужчину своей мечты в очереди к стоматологу, чем та девушка, которая идет на пафосную вечеринку.
Знакомство – это только один из этапов, но оно должно привести к созданию семьи. Так вот, самое главное правило успешного знакомства – искать партнера надо с позиции выбора. Или другими словами, нельзя ходить в магазин голодной, чтобы утолить голод, иначе возьмете первое, что попалось под руку.
Я уже более 30 лет занимаюсь сватовством, пишу инструкции, основанные на житейской мудрости и опыта наших прабабушек в том числе. Так вот, замечено, что мужчина никогда не приходит на одинокую женщину. Он просто думает, что она никому не нужна. Он всегда приходит на очередь, когда женщина востребована мужским вниманием. Нужна конкуренция, и только тогда альфа-самец заинтересуется.
Почему нужны три мужчины? Если вы истратите все свое время на одного, то вполне вероятно, что он не дойдет до этапа серьезных отношений. Если же у вас будет два ухажера, то тут замучаетесь сравнивать! А вот если у вас будет три жениха (Бог любит троицу), то один из них точно предложит руку и сердце.
Один с тобой ходит в театр, потому что театрал, второй романтичный, любит активный образ жизни, а третий душевный. Ну и разберитесь в своих чувствах, кто вам больше подходит для жизни и выберете одного, конечно, отказав двоим.
«Мужчина ценит только то, чего пришлось добиваться большими усилиями»
- Как вы относитесь к сексу на первом свидании? Когда, на ваш взгляд, лучше переходить к интимной близости?
- Мужчины устроены таким образом, что уже на первом свидании хотят проверить на секс. Пока кавалер не поймет, удовлетворяет ли партнерша его сексуально, он не будет рассматривать дальнейшие аспекты: умеет ли она готовить, какие у нее родители, образование.
Мужчина воспользуется такой возможностью, но после удовлетворения этой потребности у него возникнет мысль: «Если она согласилась, значит, наверное, она так и со всеми действует». А значит, подобная партнерша доступна.
Мужчина ценит только то, чего пришлось добиваться большими усилиями. Поэтому женщина сама должна для себя решить по поводу секса на каком свидании, при этом понимая вот такую мужскую психологию.
Чем больше ты не переходишь в эту область (не просто так же она называется интимной. Это что-то сакральное, сокровенное), тем лучше. Вообще, зачем же сразу туда идти? Я бы вообще попросила справки об отсутствии разных болезней, а чтобы их собрать, нужно время.
Мы же цивилизованные люди. Давайте заботиться не только о физическом, но и о психологическом здоровье в том числе. Вот так устроены мужчины!
«Сейчас выросло инфантильное поколение взрослых детей»
- Как не наскучить друг другу в браке?
- Это такая не очень правильная современная тенденция, что молодежь вступает в брак как в некую веселую историю, как в «Ералаше»: «Веселые истории экран расскажет наш».
Супружество – это не про скуку, это важный жизненный проект. Брачный союз можно сравнить с тем, как построить в пустыне плотину, чтобы иметь возможность в этой пустыне жить, сделать ее плодородной и прокормить себя.
Сейчас же выросло инфантильное поколение взрослых детей, которое считает, что в 35 жизнь только начинается! У нас она уже была в середине со всеми исполненными жизненными проектами. Это ни хорошо и не плохо, но такова данность!
Взрослые дети смотрят на брак как на некое веселое путешествие. И если вдруг не получается, то быстро разводятся. И что самое странное, а я наблюдаю это давно, большинство женщин воспринимает мужчину как клоуна. А почему он должен вас развлекать, я не могу понять?
Во все времена из поколения в поколение: с мужем должно быть безопасно, спокойно и радостно. И это не про скуку вообще.
Все зависит от того, как вы к этому относитесь и какой посыл в семье. Поменяете посыл – вам не будет скучно! Нескучно должно быть с друзьями, но с ними не спят. Просто неправильно поставлен вопрос. А если поставить его правильно, то ответы найдутся быстро!
- В одном из своих интервью вы сказали, что не изменяют только импотенты. А что делать, чтобы партнер не ходил налево?
- Замечено, и это научный факт, что мужчина отвечает за количественную сторону человеческого рода, а женщина – за качественную.
Программа мужчины заключается в том, что ему надо иметь как можно больше женщин, чтобы родилось как можно больше детей.
Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная.
Другой вопрос, что мы люди, а не животные, поэтому человек должен контролировать свои потребности сексуального характера, быть избирательным. Конечно, многое зависит от женщины.
Если мужчине будет хорошо дома, и он будет удовлетворен эмоционально, сексуально, то ему не надо будет смотреть на сторону.
Эти истины знали еще наши бабушки, и я передаю их по наследству. Мужчина по своей сути не изменился вообще. Если молодежь думает, что сейчас по-другому, то это не так.
Появились только Интернет и гаджеты, но человеческая суть неизменна. И проблемы остались теми же.
Человеческие отношения остаются неизменными. Фото: Global Look Press
«Сейчас появилось большое количество одиноких женщин, которые живут в некоем фантазийном мире»
- Что вы посоветуете женщине за 30: ждать своего короля и настоящую любовь или брать то, что дает судьба по принципу: «Стерпится – слюбится»?
- Все надо делать вовремя. У природы есть определенная закономерность. Мы же не будем спорить, что солнце встает на востоке, а садится на западе. Если женщина в 35 лет говорит себе, что она молодая, она не становится таковой.
У меня принцип: «Товар-купец», где женщина – товар, а мужчина – купец. Если в старину 90 % девушек не знали, за кого выходят замуж, а видели мужа только во время свадьбы, то сейчас все по-другому.
Я хозяйка брачного агентства и могу сказать, что ко мне обращаются женщины разных возрастов. Есть первый ряд – от 20 до 30 лет, «вторичка» - от 30 до 40 и далее идут возрастные женщины.
Так вот к какому ряду сначала пойдет купец? Конечно, к первому. А если там ему откажут, то он пойдет ко второму. А если и во втором ряду что-то не срастется, то отправится дальше. Поэтому если вы до 30 занимались карьерой, то не надо удивляться, что подросли более молодые девчонки.
Можно ждать короля, любовь, второе пришествие, но смысл один и тот же – во втором ряду к вам придет кто-нибудь. И тут мы уже сами решаем, стерпится – слюбится или нет.
Есть такой закон – принцип равноценности партнера. Шаблон этого принципа – молодая красивая девушка, пусть и без приданого, и состоятельный мужчина. Девушка хочет быть материально обеспеченной, а мужчине важны молодость и красота, потому что он хочет детей, продолжения себя. А если вы не можете предложить молодость, тогда уже надо договариваться.
Поэтому здесь вопрос не ко мне, а к себе, и нужно реально оценить обстановку. Если вы пришли к мысли, что вам надо замуж, семью, рожать детей, а вам сороковник, проведите маркетинговое исследование. А если вас не устраивает моя информация, то это ваши проблемы. Если у вас есть деньги только на «вторичку», то на кого обижаться…
Кто-то рассказывает таким женщинам, что все будет хорошо, однако не стоит верить в это. К тому же можно и не рожать детей. А что? Тоже неплохо!
Сейчас появилось большое количество одиноких женщин, которые живут в некоем фантазийном мире. И это большая проблема таких дам.
Как я уже говорила, я сторонница девиза: «Мало хотеть – надо действовать либо же перестать этого хотеть». Понятно, что те, кто пишут карту желаний, миллионерами не стали. Сколько денег люди заплатили инфоцыганам, а богатыми стали только инфоцыгане.
Сейчас женщина уходит от действительности, неохота ей решать проблемы, вот она и сидит в социальной сети и влюбляется. Чем это заканчивается?
Если ты находишься в своей фантазийной реальности, замуж ты не выйдешь, дети у тебя не появятся. Все хорошо будет только у тех, кто что-то делает!
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- Многие девушки и женщины зачастую боятся серьезных отношений после развода или негативного опыта любовного романа. Как преодолеть этот страх?
- А как до нас это делали? Послушайте, если вас обманули на рынке, вы что, больше не пойдете за продуктами?
Вы просто будете более осмотрительны и внимательны! Это ведь болезненный жизненный опыт. Вот так и переступайте через страх, а не можете – обратитесь к психологам!
Вы думаете, нас не бросали? Бросали! Не было нам страшно? Было! Попробуйте оказаться с двумя грудными детьми без средств к существованию после смерти мужа во время беспорядка в стране. Это я про себя рассказываю.
Почитайте мою книгу «Мужчина мечты», где я как раз рассказываю свою историю. И я не единственная, кто прошел такую ситуацию. Мы первое поколение бизнесвумен. Такова была данность, бытие же определяет сознание.
У вашего поколения – 30-40 летних – нет примеров для подражания, нет историй, на которые можно опираться. А вот у нас они были. Мы могли искать поддержку в героях, в книгах. Даже Д Артаньян из «Трех мушкетеров» и Павка Корчагин являлись для нас некой хрестоматией, кем надо быть и как преодолевать трудности.
Роза Сябитова с дочерью и зятем. Фото: соцсети Розы Сябитовой
«В детский сад пока отдавать Миру не будем»
- Чем сейчас удивляет внучка? Удается ли помочь дочке с ее воспитанием? Как она сама справляется с задачами мамы?
- Мне все очень нравится! Я даже веду рубрику «Советы от бабушки», потому что мне есть с чем сравнивать. Я выступаю в поддержку молодых мамочек, потому что сейчас благодаря Интернету появилось поколение женщин «Я же мать», которые знают, как лучше…
Вредные советы, как воспитывать детей, дают все, кому ни лень. А на молодых мамочек ложится как физическая, так и психологическая нагрузка. Я поддерживаю девчонок: «Девочки, если вы не успеваете убраться или что-то сделать, подождите, ребенок подрастет, потом все успеете. Самое главное – следите за своим здоровьем». Малыш уснул, сами спите! Никого не слушайте, что вы должны успевать что-то делать! Ничего вы не должны! Что успеете, то успеете. Самое главное – чтобы вы были здоровы и спокойны, тогда и ребенок будет таким же! Слушайте только специалистов и близких людей, которые вам помогают!
Когда мне мама что-то советовала, я ей говорила: «Мама, давай я пойду по делам, а ты займешься ребенком», после этого все растворялись, и никто не собирался помогать. К тому же у нас не было Интернета, и мы не заморачивались лишней информацией.
Как я уже говорила, родителями не рождаются, а становятся, а дети – это наш аттестат зрелости: насколько они успешные, как они справляются с обстоятельствами, насколько они внимательны к собственным детям. Ксения – очень внимательная.
Мне нравится, что появилось новое поколение отцов и не только мой зять, которые и гуляют с ребенком, и меняют ему памперсы, и могут покормить. Когда я была молодая и с грудничками, то я даже мечтать об этом не могла. У нас это было не принято.
Мы с дочерью с самого начала договорились, что я участвую в воспитании своей внучки, но не даю никаких советов. Но мы можем обсудить какие-то вопросы, например, питания. Так, Мирочка во время прикорма не особо ела мясо.
Так вот, когда внучка не ела прикорм, мы ее совместно приучали к мясу. Мирочка меня любит, мы с ней много занимаемся. Сейчас ей год и девять месяцев. И она говорит: «и мама, и папа, и баба», потому что я бабушка близкая. Бабушка и дедушка с той стороны живут подальше.
Но я четко сказала Ксении и ее мужу: «Я не лезу в воспитание. Вы должны пройти все ошибки сами». Я и мой сын Денис, любимый дядя Мирочки, мы на подхвате: помочь, приехать, отвезти, посидеть. Я скучаю и не хочу пропустить ни одного момента взросления моей внучки. Сейчас строю для нее библиотеку с книжками, диафильмами и многим чем.
В общем, я такая активная бабушка. А Ксения у нас работающая мама, как и большинство. Она работает моим директором, ездит со мной на съемки, а Мирочка в это время с нянями. Сначала я напрягалась по поводу няни, но потом успокоилась. К тому же она приходит не так часто.
В детский сад пока отдавать Миру не будем. Возможно, года в четыре и то на короткий промежуток, чтобы была социализация.
И что еще меня очень радует, Ксения и Максим обещают не останавливаться на одном ребенке. Я их в этом поддерживаю со словами: «Я одна справилась с двумя, а уж вы преодолеете все трудности тем более». В семье должно быть двое или трое детей. Я говорю: «Давайте поставим их на ноги, пока вы молодые, и мы еще в силе». Так что семья должна быть большая!