Певица Алекса призналась, что увела мужа от несчастной жизни с беременной невестой

Алекса в свое время участвовала в «Фабрике звезд», где у нее завязались отношения с Тимати. Они считались одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе, но их роман не продлился долго. Рэпер так и не женился. Однако у него есть двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. А вот Алекса недавно узаконила отношения с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, от которого родила дочь.

Долгое время певицу упрекали в том, что она разрушила другую семью, чтобы построить свое счастье. И теперь артистка подтвердила, что ее избранник был не свободен, когда у них начались отношения. Более того, на тот момент Дайчев был помолвлен с Александрой Сивковой, которая была беременна.

«Если вы хотите что-то получить — действуйте. Если вы хотите сделать мир лучше — творите. Если вы хотите быть человеком — помогайте», – написала она в соцсети.

Поклонница упрекнула ее в том, что увела мужа у Сивковой.