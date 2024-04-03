Лене Катиной пришлось соблюдать рекомендации врачей, чтобы родить от онколобольного мужа

Летом 2023 года Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», стала мамой во второй раз. Певица родила сына от мужа бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Они решили дать мальчику имя Демьян. Лена и Дмитрий не скрываают, что очень хотели завести ребенка, но у них были трудности. Им пришлось готовиться к беременности, так как у избранника артистки ранее был рак щитовидной железы. Он проходил лечение и у него началась ремиссия. В 2021 году болезнь вернулась.

Как оказалось, Спиридонов сначала прошел курс химиотерапии за границей, а затем сделал Лене предложение руки и сердца. После свадьбы они начали планировать ребенка.

Свадьба состоялась в 2022 году, но врачи дали рекомендации, в которых отметили, что после лечения химиотерапией нужно выдержать некоторое время, а потом пытаться завести ребенка. Супруги соблюдали советы врачей. У них теперь растет здоровый сын.

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«Все хорошо. Единственное - нужно было выдержать временной интервал между лечением и зачатием, что мы и сделали», – казала Лена в шоу «Просто такая генетика».

Напомним, что от первого брака у певцы растет восьмилетний сын Александр.