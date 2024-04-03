Что делать, если вас насильно «раздели» на фото? Эксперт по безопасности назвал признаки работы нейросети

Сегодня нейросети пишут статьи, сценарии, лекции. Создают картинки и даже видео. Они умеют изменять изображение человека до неузнаваемости: нарядить в костюм Клеопатры или … наоборот, раздеть.Да, в соцсетях появились предложение от кибер-мошенников по «раздеванию» людей на фото.

Как это делается? Оказывается, ничего сложного. С фотографии удаляется одежда, добавляется обнаженная натура. Не ваша, конечно. Приблизительно похожая, но кому это уже будет важно…Фейковый «нюдс» выбранного вами человека можно сделать всего за 10 долларов, сообщают рекламные объявления в соцсетях.

Что делать, если вам на глаза попалась ваша «обнаженная» фотография? Как доказать, что это поработала нейросеть, а вы ни при чем?

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, где нейросеть часто «прокалывается».

Он отметил, что от нейросетей в современном мире никуда не деться и избежать «оголения» можно, если вообще не выкладывать своих фотографий в интернет.

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«Нейросеть, когда заменяет что-то, то часто не дорисовывает что-то. Например, искусственный интеллект может не прорисовать полностью грудь. Также необходимо обращать внимание на цвет кожи. На фейковой фотографии на груди может быть один цвет кожи, более светлый, а далее по телу уже другой, темнее. И руки, особенно пальцы, — это части тела, которые нейросеть рисует плохо», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, в платных вариантах нейросетей вполне можно получить более реалистичные обнаженные фото и сделать, например, для девушки с первым размером груди более пышный бюст.