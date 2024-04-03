Актер Юрий Николаенко рассказал, что начал работать с Настасьей Самбурской: «По темпераменту подходит»

Настасья Самбурская не только снимается в кино, но и строит карьеру певицы. Однако в 2020 году у нее произошла размолвка с Виктором Дробышем. Она со скандалом ушла от продюсера. Но артистка продолжает выступать на сцене. Оказалось, что она сама вышла на связь с актером и певцом Юрием Николаенко, у которого псевдоним NЮ. Звезда сериала «Улица» отдал ей одну из композиций, которую написал сам. У него не произошло недомолвок с Самбурской.

«Настасья мне написала. Уже и не помню, где именно. А песню "Сильная"... Эта песня у меня лежала десять лет. Я не писал ее конкретно Настасье. Но когда познакомился с ней, вспомнил, что есть у меня такая композиция. Ей по темпераменту подходит. Мы попробовали. Получилось симпатично, считаю», – высказался Юрий, пишет Voice.

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Напомним, что ранее Самбурская предъявила продюссерскому центру Дробыша, что ей там мало уделяют внимания. Но сам продюсер с ней не был согласен. Они даже обратились в суд. Актриса проиграла, так как у нее были контракты с Виктором Яковлевичем. Он после этого отметил, что ни один артист не может уйти, не заплатив. К слову, Настасья исполняет песни в стиле шансон. Недавно она приняла участие в шоу «Маска», где ее быстро раскрыли.