Психолог заговорил о «шизоидности» Кологривого: талант есть, но «не семи пядей во лбу»

Никита Кологривый в своих соцсетях признался поклонникам, что обожает музыку из 90-х, в частности одной из любимых его песен является композиция Андрея Губина «Ночь».

Клинический психолог Родион Барабанов поделился своим мнением с Teleprogramma.pro о музыкальных предпочтениях актера. Он утверждает, что потребление низкосортных произведений может негативно сказаться на нашем мозге, так же, как и постоянное потребление вредной пищи может навредить нашему желудку и кишечнику.

Психолог отметил, что музыка Андрея Губина не представляет собой глубокого и содержательного произведения искусства. Он охарактеризовал ее как попсу в вульгарном понимании, с простыми текстами и несложным стихосложением, базирующимся на паре аккордов и паре-тройке нот.

«И вот этой музыкой, по признанию Никиты Кологривого, он питает себя, свой мозг, свою эмоциональную составляющую. Если это действительно так, то мы можем говорить о формальности, о поверхностных эмоциональных, поведенческих, мыслительных реакций Никиты Кологривого. О том, что этот человек не такой глубокий, каким пытается представиться в глазах общественности. Это не глубоко эрудированный и не слишком интеллектуальный молодой человек», — сказал Барабанов.

Вместе с тем эксперт отметил, для того чтобы быть хорошим актером, «не нужно быть семи пядей во лбу». Необходимо лишь обладать определенными артистическими навыками, памятью.

«Нужно уметь хорошо заучивать тексты. И обладать таким качеством, как шизоидность, позволяющим перевоплощаться, примерять на себя разные маски, образы и быть неплохим лицедеем, которым Никита Кологривый и является», — прокомментировал эксперт.

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