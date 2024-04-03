Ольга Орлова про отношения со свекровью: «Для меня важно, чтобы меня ценил ее сын»

Известная телеведущая и певица 46-летняя Ольга Орлова поделилась своими мыслями о взаимоотношениях со свекровью. В своем сообщении в социальных сетях она отметила, что она ладит с матерью своего мужа, однако для нее самое важное – это тепло и любовь с супругом Валерием Масловым.

Знаменитость подчеркнула, что она уверена в своих качествах как супруги и матери, и никто не сможет повлиять на ее самооценку.

«Я сама лучше всех знаю свои косяки, но и не позволю усомниться в моих достижениях», - сказала известная ведущая.

В заключение напомним, что Ольга Орлова вышла замуж во второй раз в сентябре 2021 года. Ее супругом стал бизнесмен Валерий Маслов, который старше ее на десять лет. До замужества они встречались на протяжении двух лет, хотя предложение предприниматель сделал артистке достаточно скоро после знакомства. 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».