Шаляпин заявил, что хочет много детей: «Я работаю над этим»

Прохору Шаляпину уже 40 лет, и ни одна из его жен не оставила ему наследника. У него было три законные супруги, и все были старше него.

Сейчас артист всерьез задумался о своем будущем, он составил завещание, из которого исключил своего двоюродного брата и дядю по маминой линии, с которыми родительницы находится в ссоре.

Кроме того, Прохор Шаляпин признался, что наследников он планирует завести буквально в ближайшее время.

«Я надеюсь, что у меня будет много детей. Я работаю над этим», - сказал любимец российской публики.

К слову, ранее певец заявлял, что мечтает о трех ребятишках, желательно разнополых: двух мальчиках и одной девочке либо двух девочках и одном мальчике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».