Судьба Виталия Хаева: брак с цыганкой, популярность в Китае и любовь, которая не спрашивает

В жизни Виталия Хаева сработала поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Как шутит сам Виталий Евгеньевич, актерскую карьеру он построил благодаря сломанному носу. По словам режиссера Юрия Мороза, нос артиста подкорректировала рука судьбы.

Ну а если без шуток, то Виталий Хаев просто любит работать, а кино считает своей стихией. А тому, кто много трудится, обязательно улыбается Фортуна.

Детство

Виталий Евгеньевич Хаев появился на свет в Мытищах 1 июня 1965 года. Его папа был инженером, а мама работала чертежницей. В своих интервью Хаев неоднократно рассказывал, что воспитывался в очень большой и дружной семье.

«У дедушки с бабушкой было восемь детей. И я был первый внук, горячо любимый всеми. А когда все сидели за столом, дедушка все время протягивал мне рюмочку - вина языком попробовать. Я почему-то этот момент запомнил», - признавался артист в интервью Teleprogramma.pro

Правда, актер уточнил, что всерьез познакомился с алкоголем только после службы в армии. Не до вредных привычек было – Виталий всерьез занимался спортом.

Так, он получил звание мастера спорта по дзюдо и шесть раз выигрывал титул чемпиона Москвы по восточным единоборствам.

Армия и учеба в «Щуке»

В юности Виталий грезил о дальних странствиях и карьере мореплавателя, но не прошел вступительный экзамен в мореходное училище. И о мечте пришлось забыть. Хаев попал в армию, проходил службу на Военно-морском флоте. Он был водолазом в разведке Балтийского флота.