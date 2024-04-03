Судьба Виталия Хаева: брак с цыганкой, популярность в Китае и любовь, которая не спрашивает

В жизни Виталия Хаева сработала поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Как шутит сам Виталий Евгеньевич, актерскую карьеру он построил благодаря сломанному носу. По словам режиссера Юрия Мороза, нос артиста подкорректировала рука судьбы.
Ну а если без шуток, то Виталий Хаев просто любит работать, а кино считает своей стихией. А тому, кто много трудится, обязательно улыбается Фортуна.
Детство
Виталий Евгеньевич Хаев появился на свет в Мытищах 1 июня 1965 года. Его папа был инженером, а мама работала чертежницей. В своих интервью Хаев неоднократно рассказывал, что воспитывался в очень большой и дружной семье.
«У дедушки с бабушкой было восемь детей. И я был первый внук, горячо любимый всеми. А когда все сидели за столом, дедушка все время протягивал мне рюмочку - вина языком попробовать. Я почему-то этот момент запомнил», - признавался артист в интервью Teleprogramma.pro
Правда, актер уточнил, что всерьез познакомился с алкоголем только после службы в армии. Не до вредных привычек было – Виталий всерьез занимался спортом.
Так, он получил звание мастера спорта по дзюдо и шесть раз выигрывал титул чемпиона Москвы по восточным единоборствам.
Армия и учеба в «Щуке»
В юности Виталий грезил о дальних странствиях и карьере мореплавателя, но не прошел вступительный экзамен в мореходное училище. И о мечте пришлось забыть. Хаев попал в армию, проходил службу на Военно-морском флоте. Он был водолазом в разведке Балтийского флота.
Виталий Хаев в армии. Фото: из открытых источников
В армии Виталий также принимал активное участие в самодеятельности. После окончания службы артист стал работать в Москонцерте, гастролировал по стране со сказкой, в которой играл Кощея Бессмертного. Также участвовал в спектаклях цыганского ансамбля Белаша Вишневского, а также «Мастерской Клима».
Потом Виталий Хаев все же принял решение получить полноценное актерское образование и поступил в Щукинское училище, в мастерскую Елены Ставской.
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Театр
В 1994 году Виталий Евгеньевич попал в состав труппы театра им. Станиславского. Там он сыграл в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой», «Завещание по-итальянски» и многих других постановках.
Также артист выходил на подмостки МХТ имени А. П. Чехова и Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
На протяжении многих лет Виталий Хаев сотрудничает с руководителем театра Наций Евгением Мироновым. Сыграл в нескольких постановках театра. А за роль в спектакле «Figaro. События одного дня» Виталий Евгеньевич получил премию «Чайка» в номинации «Улыбка М».
Виталий Хаев в спектакле «Figaro. События одного дня». Фото: Global Look Press
А в постановке театра Наций «Киллер Джо» он вообще на несколько секунд появлялся на сцене… полностью обнаженным. Кстати, перед выходом Хаева на подмостках возникала фигура Юлии Пересильд – тоже в стиле ню, правда, артистка задерживалась перед изумленными зрителями минут на пять.
«Были такие заметки — я на всю жизнь их запомнил: «Бабушки в раздевалке выдают бинокли, чтобы посмотреть хозяйство Хаева». Прошло несколько спектаклей, и кто-то написал: «Это полная ерунда, что-то подвязывают, такого не бывает», - рассказывал Виталий Хаев сайту RT.
Правда, потом по просьбе, старейшего работника театра, завтруппой Марины Юзефовны надел брюки. И спектакль от этого ничего не потерял, шутит сам артист.
Кино
В 2020 году Виталий Хаев ушел из театра и решил сосредоточиться на кино. Как рассказал сам артист, он устал разрываться между синематографом и театральной сценой и мотаться после изнурительных съемок на московские спектакли. Теперь же актер предпочитает больше отдыхать и в перерывах между съемками любоваться достопримечательностями тех мест, где снимается фильм.
Кстати, в кино Виталий дебютировал достаточно поздно – в 35 лет, в фильме «Место на земле». Как шутит сам артист, в кинематографе он стал востребован после того, как… хулиганы сломали ему нос.
Как вспоминал Виталий Евгеньевич, однажды они с женой возвращались из магазина в Обнинске, припарковали машину, вышли из нее, а в руках у актера была корзинка с продуктами. И тут во дворе дома появились какие-то парни, ударили Хаева кастетом в нос и скрылись из виду.
Виталий Хаев в молодости. Фото: кадр из фильма «Место на земле»
«С новым носом я стал лучше подходить на роли бандитов и маньяков. Юра Мороз как-то пошутил: «Твой нос подкорректировала рука судьбы», - рассказывал Виталий Хаев изданию Vokrug TV. - Но мне больше понравилось, как сказала санитарка в травмпунке, когда я немножко подвывал от боли. «Чего, – говорит, – ноешь? Скажи спасибо, что тебе ножом не пырнули!». И я как-то сразу успокоился: ну, спасибо!».
Виталию Хаеву была сделана операция по исправлению перегородки, актер хотел сделать и дополнительную пластику, но не без подачи Юрия Мороза отказался от этой затеи.
Ну а в дальнейшем роли в громких проектах посыпались как из рога изобилия. «Благословите женщину», «Любовь-морковь», «О, счастливчик» - этот список можно оглашать бесконечно. За роль в комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» Хаева номинировали на кинопремию «Ника».
Нельзя не отметить знаковую роль Виталия Хаева в сериале «Переводчик» Андрея Прошкина, действие которого происходит во время Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о сельском учителе физики и химии Андрее Старикове по прозвищу Чарли. Такой псевдоним педагог получил благодаря своей любви к актеру Чарли Чаплину и умению пародировать его, а также изображать знаменитую походку комика.
Жизнь скромного учителя идет своим чередом до тех пор, пока школа, в которой он работает, не переходит в распоряжение штаба СД. Начальник штаба Мартин Ляйтнер, узнав о том, что Андрей Стариков владеет немецким языком, предлагает ему стать переводчиком немцев. По сути, Чарли делают предложение, от которого нельзя отказаться, намекая на опасность, грозящую его больной матери и беременной жене. Стариков вынужден согласиться заниматься такими переводами, за что он получает презрение всей деревни.
Но жители села еще будут горько сожалеть об этом нелепом учителе, обладающем такой смелостью, о которой они даже не подозревали…
Как признавался в одном из своих интервью Хаев, он не очень понимал, как делать Старикова - странного, чудного и неуклюжего человека, но работал над образом очень хитро. За основу персонажа он взял… режиссера Андрея Прошкина.
Кадр из сериала «Переводчик»
«И когда Андрей говорил: «Виталик, здесь Стариков должен быть глупее, ты как-то не так ходишь», я думал про себя, что хожу как раз так, как надо. Стариков – сущность Андрея Прошкина, я этот образ слепил с него», - признавался режиссер в интервью Vokrug. TV
По словам Виталия Хаева, для сходства его походки с походкой Чарли, главный художник по костюмам нашел ему ботинки на три-четыре размера больше, чем его нога. И обувь сделала свое дело, усилив образ главного героя.
Также сложность заключалась в том, что Виталию Евгеньевичу приходилось учить много текста на немецком языке. Когда у него что-то не получалось, текст актеру наговаривал суфлер. По версии журнала «Афиша» картина попала в топ-10 лучших русских сериалов 2014 года наряду с такими популярными проектами, как «Физрук» и «Мажор».
А сам артист завоевал за свою актерскую работу две награды - на XV Международном телекинофоруме «Вместе» (Ялта) и на Национальном кинофестивале дебютов «Движение» (Омск).
Много шума наделало участие Виталия Хаева в комедийном ситкоме «Как я стал русским». После выхода этого проекта на экраны в актера неожиданно влюбились… китаянки и начали забрасывать его любовными признаниями. Артист понял это, когда в соцсетях под его фотографиями стали появляться многочисленные китайские иероглифы.
Как рассказал Виталий в одном из своих интервью, в Китае сериал «Как я стал русским» стал вторым по скачиванию после знаменитой саги «Игра престолов». Хаев объяснял это тем, что китайцам очень понравился его персонаж – олигарх Анатолий Платонов – его эксцентричностью, умением жить красиво и широтой русской души.
Кадр из сериала «Как я стал русским»
«И когда я интересовался, почему популярен именно мой Анатолий Анатольевич, мне сказали, мол, в Китае есть несколько очень богатых людей, но вести себя так, как ваш герой, они не могут. Кроме того, китайцам очень интересна наша внутренняя жизнь. Обычная простая, не что-то придуманное, а повседневная жизнь, вплоть до мелочей», - объяснял интерес к своему персонажу Виталий Хаев.
Впоследствии сериал был адаптирован под фильм «Как я стал русским», по сюжету которого парень из Китая стремится завоевать симпатии отца своей русской девушки и ради этой цели идет на любые ухищрения.
Нельзя не отметить участие Виталия Хаева в сериале «Бывшие», где он сыграл отца главной героини (Любовь Аксенова), борющейся со своей наркозависимостью. Помимо Любови, партнерами Виталия Хаева по этому проекту также стали Денис Шведов и Наталья Рогожкина.
Артист неоднократно появлялся в крупных исторических и биографических фильмах и сериалах. Так, например, он сыграл воеводу-опричника Алексея Басманова в сериале «Грозный», генерала-майора Курбаткина в фильме «Калашников» и тренера Виктора Маслова в сериале «Стрельцов».
Кадр из сериала «Стрельцов»
«Если говорить про «Стрельцова» Ильи Учителя, то я очень много читал про то, как к Маслову относились футболисты. Мне хотелось поймать характер.
Было много интересных деталей. Его называли «батя». Футболисты ему беспрекословного подчинялись, - рассказывал Виталий Хаев в интервью RT. - Он был очень суров, но после мог пойти выпить со своими игроками. Он был для них настоящим «батей». Такие детали очень помогают — понимаешь, в каком направлении работать над образом».
Личная жизнь
Виталий Хаев никогда не страдал от недостатка женского внимания. А женат он был три раза, и, как шутит, сам актер, каждый раз по любви.
Впервые артист женился на цыганке Жанне, с которой они вместе работали в ансамбле Вишневского. Однако брак не прошел испытание временем. Расстались молодые люди без претензий и взаимных обид.
Второй женой Виталия Хаева стала студентка режиссерско-актерского факультета Щукинского училища. Жизнь Хаевых выпала на лихие 90-е, чтобы прокормить семью Виталию приходилось подрабатывать Дедом Морозом на детских утренниках. Поначалу супруги снимали комнату в Москве, но потом переехали к теще в Обнинск. Со временем Виталий приобрел недвижимость и в столице. Но бытовые неурядицы сделали свое дело, и семья распалась.
Виталий Хаев с сыновьями. Фото: Global Look Press
Правда, в этом браке у Виталия появилось двое сыновей: Владислав и Георгий. Владислав окончил Высшую школу экономику, знает английский и французский языки. А затем, подработав администратором на съемочной площадке и увидев кинопроцесс изнутри, поступил в Московскую школу нового кино, в сценарно-режиссерскую мастерскую Геннадия Островского.
Владислав также выбрал направление, связанное с кино. Так, сейчас он учится на втором курсе Щукинского училища, на актерском факультете, в мастерской Валентины Николаенко.
Секреты своего третьего гражданского брака артист не раскрывает. Но в 2018 году стало известно, что артист пополнил ряды холостяков.
Виталий Хаев и Дана Янкис на премьере фильма «Праздники». Фото: Kp.ru
Рост и вес
Рост Виталия - 179 сантиметров, вес - 70 килограммов.
Виталий Хаев сейчас
А в сентябре 2023 года Виталий Хаев пришел на премьеру семейного фильма «Праздники» со своим участием вместе с актрисой Даной Янкис. Артисты улыбались и держались за руки. Правда, никаких комментариев по этому поводу сам Виталий Евгеньевич не давал. Сказал только лишь то, что счастье любит тишину.
А на вопрос о женщине мечты ответил, что идеальных все-равно не бывает. Ведь у каждой представительницы прекрасного пола свой характер, привычки, мировоззрение.
Виталий Хаев. Фото: Global Look Press
«Но любовь никогда не спрашивает. Вот тебе кажется, что ты всю жизнь любил блондинок, а потом обнаружил себя с брюнеткой, - сказал Виталий Хаев в интервью Womanhit. - Или нравятся худенькие, а она полновата. Но что это меняет? Любовь».
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