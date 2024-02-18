Жена Петросяна Брухунова потратила на поездку в Китай 400 тысяч рублей

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на днях вернулась из путешествия в Китай. Примечательно, что поездка Татьяны Брухуновой в Поднебесную совпала с неприятным событием - госпитализацией ее мужа Евгения Петросяна.

Сказался ли этот момент на длительности отпуска Татьяны Брухуновой, она не комментирует. В Китае она пробыла неделю, посетив практически все главные достопримечательности этой страны.

По подсчетам, поездка Татьяны Брухуновой могла обойтись ей в 400 тысяч рублей. В стоимость входит перелет бизнес-классом (это примерно 200 тысяч рублей), проживание в отеле (это еще примерно 100-200 тысяч рублей), расходы на экскурсии, рестораны, посещение шоу.

Напомним, Евгений Петросян был госпитализирован после падения во время прогулки по центру Москвы. По некоторым данным, мэтр получил перелом предплечья со смещением и был прооперирован врачами одной из столичных клиник.

Интересно, что Татьяна Брухунова сообщения о госпитализации мужа назвала фейками.

По материалам kp.ru

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