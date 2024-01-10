Психолог о скандальном видео блогера Сергея Косенко: «Ни один вменяемый родитель не кинет ребенка лицом в снег»

В Сети разгорелся нешуточный скандал. Известный блогер-миллионник Сергей Косенко выложил в соцсетях ролик, на котором бросает в сугроб двухмесячного сына. «Первый полет Лео», - подписал видео Косенко.
Впрочем, увидев реакцию пользователей Интернета, блогер поспешил уверить окружающих, что в роли ребенка выступила кукла. Позже мужчина написал, что якобы использовал технологию дипфейк, чтобы наложить лицо сына на видео с куклой.
Однако возмущенная реакция последовала незамедлительно. Так, депутат Госдумы Нина Останина отметила, что собирается обратиться с заявлением в Следственный комитет. Мол, общественность требует лишить Сергея родительских прав.
А что по поводу этого видео думает профессиональный психолог? Как следует наказать эпатажного блогера, и нужно ли его наказывать вообще? С этим вопросом и не только Teleprogramma. pro. обратилась к психологу, руководителю Психологического центра Анне Завгородневой.
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«Первое, что хочу отметить, - это то, что психологи не могут выдвигать свое мнение по поводу наказаний. И как человеку мне это не нравится. Вопросы наказания решает суд Российской Федерации. Все остальное – досужие сплетни. Ими не очень хочется заниматься, - отметила Анна.
- Но если мы говорим о блогере, кидающем в сугроб двухмесячного младенца, возникает вопрос о том, понимает ли этот человек опасность или безопасность ситуации. Если же это провокационное видео, на котором запечатлена кукла, то провокация сработала. И естественно, подписчики начали писать о том, что нельзя так обращаться с детьми. Блогер получил реакцию и массу комментариев под своим постом.
А вообще, каждый родитель в меру понимания блага для своего ребенка соответствующим образом выстраивает и систему воспитания. Детей кидают в сугробы, наверное, на протяжении всей истории детей и сугробов. Конечно, возраст имеет значение. И чем старше ребенок, тем безопаснее это делать.
Но если малыш совсем маленький, снег мягкий, и расстояние совсем небольшое, мне кажется, такую забаву мог устраивать каждый родитель. И к тому же детям нравятся полеты, такие мягкие приземления».
- Но тут идет речь о двухмесячном младенце…
- Прошу заметить, что всякие наказания в виде углов, подзатыльников, криков, игнорирования и прочего иногда наносят гораздо больше психологического и физического вреда детям, чем падение младенца в сугроб.
Сергей Косенко бросает сына (или все же куклу?) в сугроб. Фото: соцсети Сергея Косенко
- Сергей Косенко уверяет подписчиков, что на видео – кукла. А вот они сомневаются в этом, говоря, что в ролике видна мимика младенца… А как думаете вы?
- Я думаю, что это все-таки кукла, хотя бы потому, что ни один вменяемый родитель не кинет ребенка лицом в снег.
А он прям боком входит в сугроб. Качество кадра плохое, а куклы сейчас очень реалистичные.
Через некоторое время после разговора Teleprogramma.pro c Анной стало известно, что в этой ситуации уже будет разбираться Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить против Сергея Косенко уголовное дело.