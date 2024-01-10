Психолог о скандальном видео блогера Сергея Косенко: «Ни один вменяемый родитель не кинет ребенка лицом в снег»

В Сети разгорелся нешуточный скандал. Известный блогер-миллионник Сергей Косенко выложил в соцсетях ролик, на котором бросает в сугроб двухмесячного сына. «Первый полет Лео», - подписал видео Косенко.

Впрочем, увидев реакцию пользователей Интернета, блогер поспешил уверить окружающих, что в роли ребенка выступила кукла. Позже мужчина написал, что якобы использовал технологию дипфейк, чтобы наложить лицо сына на видео с куклой.

Однако возмущенная реакция последовала незамедлительно. Так, депутат Госдумы Нина Останина отметила, что собирается обратиться с заявлением в Следственный комитет. Мол, общественность требует лишить Сергея родительских прав.

А что по поводу этого видео думает профессиональный психолог? Как следует наказать эпатажного блогера, и нужно ли его наказывать вообще? С этим вопросом и не только Teleprogramma. pro. обратилась к психологу, руководителю Психологического центра Анне Завгородневой.

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