Психолог откликнулась на высказывание Рудковской: «Деньги сделают привлекательным кого угодно»

Продюсер Яна Рудковская не смогла тоже скрыть эмоций по этому поводу.

«Деньги сделают привлекательным кого угодно, конечно, но надеюсь, он научит ее готовить борщ и оливье», — пошутила российская знаменитость в личном блоге.

Лариса Короткова, клинический психолог, гипнолог, в беседе с журналистом Teleprogramma.pro предположила, что эта пара все-таки является бизнес-проектом, но заметила, что любовь — довольно сложное чувство. До сих пор люди точно не могут ответить, что это за явление такое на самом деле. Для кого-то это бушующее пламя, а кто-то вполне спокойные эмоции считает любовью.

Эксперт полагает, что любовь может появиться в любой момент, в том числе и в таких отношениях, как у Сидни Суини и Виталия Бутерина, если они подтвердятся.

«На данном этапе это чисто коммерческий проект, именно материальный. Но если вспыхнет между ними искра, здесь может случиться любовь. На вопрос о том, когда возникает любовь, однозначного ответа нет. Поэтому порадуемся за пару на данном этапе, а дальше посмотрим, что будет. Очень многое зависит от того, что люди из общего тандема вкладывают в такое понятие, как «любовь», — прокомментировала Лариса Короткова.

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