Алла Пугачева похвалила сына, который показал фокус в особняке в Израиле: «Браво, Гарри!»

Алла Пугачева уже два года живет в Израиле. Там она растит сына Гарри и дочку Лизу. Двойняшки сначала учились дистанционно, а потом стали посещать местную школу. Стас Намин признавался, что певица счастлива, так как у нее хорошая семья. Недавно с гастролей вернулся ее муж Максим Галкин*. Он демонстррует, как в Израиле начали цвести деревья.

А также заснял десятилетнего сына, который решил продемонстрировать фокус с картами. Он выстроил их на стеклянном столе спиралями, а потом толкнул одну и все карты одна за другой стали складываться в красивый рисунок.

«О, как это круто!» – заявил довольный мальчик.

Его успех оценили родители и сестра Лиза.