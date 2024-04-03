Алла Пугачева похвалила сына, который показал фокус в особняке в Израиле: «Браво, Гарри!»

Алла Пугачева уже два года живет в Израиле. Там она растит сына Гарри и дочку Лизу. Двойняшки сначала учились дистанционно, а потом стали посещать местную школу. Стас Намин признавался, что певица счастлива, так как у нее хорошая семья. Недавно с гастролей вернулся ее муж Максим Галкин*. Он демонстррует, как в Израиле начали цвести деревья.
А также заснял десятилетнего сына, который решил продемонстрировать фокус с картами. Он выстроил их на стеклянном столе спиралями, а потом толкнул одну и все карты одна за другой стали складываться в красивый рисунок.
«О, как это круто!» – заявил довольный мальчик.
Его успех оценили родители и сестра Лиза.
«Ой, красота! Ура! Браво, Гарри!» – закричала Алла Борисовна.
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Оказалось, что сыну Примадонны потребовалось терпение, чтобы фокус получился. По словам юмориста, Гарри больше часа выстраивал карты и у него все получилось не с первого раза. Пользователи Сети похвалили старательного мальчика.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.