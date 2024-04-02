Уехавший в Израиль Семен Слепаков* ликвидировал свой бизнес в России

Семен Слепаков*, ухавший в Израиль, захотел сжечь все мосты со своей родиной. Оказалось, что в России у него была своя компания, но в марте он решил ее закрыть. Примечательно, что ИП он открыл в свое время, чтобы получать доходы, так как он зарабатывает с помощью творчества, организации разных развлечений, создания кино и телепередач.

Более того, четыре года назад Слепаков* даже получал разную финансовую поддержку, в том числе субсидии и гранты. Но теперь он предпочитает зарабатывать за границей, пишет Telegram-канал SHOT.

Напомним, что актер также избавил от роскошной квартиры в центре Москвы, которая стоила за 295 миллионов рублей.

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Некоторые поклонники продолжают следить за тем, что Семен* делает. Они стали замечать, что его творчество теперь пропитано злобой и негативом. Это навело их на мысли, что артисту тяжело в чужой стране, так как он не смог там добиться успеха.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.