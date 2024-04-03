Бузова призналась, что Кологривый разочаровал ее, устроив дебош: «Мне нравится другой мальчик»

Ольга Бузова недавно устроила себе отпуск. Она лишь на днях вернулась в Москву. 3 апреля телеведущая посетила премьеру фильма «Дождь из мужчин», в котором озвучила главную героиню. Она пообщалась с журналистами, которые спросили ее отношение к Никите Кологривому, устроившему дебош в баре.

Актер укусил девушку-хостес и чуть не подрался с охранниками. В итоге ему пришлось семь суток провести под арестом. Бузова едва не лишилась дара речи. Она призналась, что артист из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» ее разочаровал.

«Я читала, когда он женщину... Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину... Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка», – заявила телеведущая.

Более того, Ольга не стала утаивать, что у нее есть свои симпатии среди тех, кто снялся в картине Жоры Крыжовникова.

«Мне нравится другой мальчик – Слава Копейкин», — уточнила звезда, пишет The Voice.

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Примечательно, что ранее Марат Башаров заявил, что Кологривый должен быть наказан. Он считает, что актера надо лишить новых ролей. Башаров признался, что в свое время он получил именно такое наказание.