Дженнифер требует обожания, но Бен замкнулся: что могло разрушить счастье Аффлека и Лопес, полюбивших друг друга еще 20 лет назад

История любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес — это настоящий голливудский роман, полный страсти, драматизма и неожиданных поворотов. Их отношения, начавшиеся на съемочной площадке, быстро стали достоянием общественности и превратились в одну из самых обсуждаемых love story начала 2000-х.
Они были красивой парой, купались во внимании прессы, строили грандиозные планы на будущее. Но сказка о «Беннифер», как их прозвали поклонники, оборвалась внезапно. Разрыв, отмена свадьбы, долгие годы раздельной жизни.
Казалось, что история их любви осталась лишь яркой вспышкой в прошлом. Однако судьба распорядилась иначе, подарив Бену и Дженнифер второй шанс. Спустя почти два десятилетия после разрыва они вновь сошлись, снова заставив говорить о себе весь мир. Стало ли это счастливым концом сказки или лишь еще одним сюжетным поворотом этой длинной истории?
В нужное время в нужном месте
Встреча Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на съемочной площадке романтической комедии «Джильи» в 2002 году стала судьбоносной. И хотя сам фильм не снискал успеха у критиков, зато подарил миру шоу-бизнеса одну из самых ярких пар начала 2000-х.
В то время Дженнифер была замужем за танцором Крисом Джаддом. Их брак продлился всего полтора года и завершился разводом в 2003 году. Крис никогда публично не обвинял Бена в том, что тот стал причиной их расставания.
Скорее всего, появление Аффлека в жизни Лопес не было ключевым фактором в разрыве с Джаддом. Дженнифер инициировала бракоразводный процесс еще летом 2002 года, видимо, накопившиеся проблемы в отношениях стали непреодолимым препятствием. Поговаривали, что Крис так и не смог адаптироваться к жизни со звездой первой величины, а Дженнифер разочаровалась в амбициях мужа.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были оглушительно влюблены в нулевых. Фото: Global Look Press
Рождение «Беннифер»
Несмотря на то, что фильм «Джильи» с треском провалился в прокате и даже был номинирован на антипремию «Золотая малина», он сыграл важную роль в отношениях Бена и Дженнифер. Именно фиаско картины и шквал критики, обрушившийся на актеров, помогли им осознать, что их чувства — не просто игра на камеру.
Скрыть роман от публики было невозможно, и вскоре о «Беннифер», как их окрестили поклонники, заговорил весь Голливуд. Дженнифер, не скрывая своих чувств, открыто говорила о любви к Бену в каждом интервью.
В этот период она выпустила клип на песню Jenny from the block, в котором снялся и Бен. Их нежность и гармония в кадре не оставляли сомнений в том, что они по-настоящему счастливы. Вслед за клипом вышел альбом This Is Me...Then, который Дженнифер посвятила своему возлюбленному.
Она везде ходила с кольцом на безымянном пальце с огромным розовым бриллиантом в шесть карат стоимостью полтора миллиона долларов и все время, как бы невзначай, показывала его в камеру. Они были очень счастливы. Казалось, ничего не может им помешать.
Я не мистер Лопес
Свадьба была назначена на сентябрь 2003 года, и весь мир с нетерпением ждал этого события.
Однако постепенно первоначальная страсть угасала, и Бен, похоже, начал ощущать себя в тени славы своей возлюбленной. В прессе его все чаще упоминали как «бойфренда Дженнифер Лопес» или даже иронично называли «мистером Лопес», что, несомненно, задевало его самолюбие.
В то время, как карьера Дженнифер продолжала стремительно развиваться: она выпускала хиты, снималась в успешных фильмах, ее имя не сходило с первых полос таблоидов, — Бен переживал не самый удачный период. Его кинопроекты не имели успеха, а номинация на «Золотую малину» стала почти привычным явлением.
Растущий дисбаланс в их карьерах, постоянное внимание общественности и ощущение собственной второстепенности привели к нарастанию противоречий между влюбленными. Ссоры стали все чаще, а некогда яркий роман начал угасать.
В конце концов, Бен принял решение разорвать отношения. Возможно, это был единственный способ вырваться из-под гнета публичности и вернуть себе чувство собственной значимости. Так закончилась история «Беннифер», оставив после себя шлейф нереализованных надежд и горечь расставания.
Дженнифер винила в этом прессу. Постоянное внимание со стороны журналистов и папарацци создавало напряжение в их отношениях, делая личную жизнь достоянием общественности. Лопес отмечала, что, хотя чрезмерная публичность не была единственной причиной их расставания, она негативно сказалась на развитии их романа.
«Я люблю Бена, он удивительный человек, но за два года отношений каждый из нас подвергся испытанию. Мы были на обложках всех журналов каждую неделю — и это правда очень странно», — говорила она.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press
Попытки жить дальше
Они пытались заткнуть огромные дыры в душе другими людьми. Построить новые отношения, отдаться новым страстям.
После расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес недолго оставалась одна. Уже летом 2004 года она вышла замуж за певца Марка Энтони. Их брак продлился семь лет, однако официально развод был оформлен только в 2014 году.
Бен Аффлек также обрел семейное счастье. В 2005 году он женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Их союз просуществовал более десяти лет, и только в 2018 году они официально расторгли брак.
На фотографиях того периода и Дженнифер Лопес, и Бен Аффлек выглядели счастливыми в новых отношениях. Однако время показало, что и эти браки оказались не вечными.
Весной 2021 года Дженнифер разорвала помолвку с Алексом Родригезом, а Бен расстался с актрисой Аной де Армас в начале того же года.
Новая жизнь
И вот, спустя 19 лет, они встречаются снова, как в первый раз. Их увидели вместе в аэропорту, где они трогательно держались за руки. Они прячутся от СМИ, помня свои прошлые ошибки, но уже на свой 52-й день рождения Дженнифер опубликовала фото, на котором страстно целует Бена, чтобы ни у кого не оставалось вопросов или сомнений.
Всех интересовало только одно: когда же свадьба? Но они только смущенно отшучивались. Им не хотелось пышного торжества. В 2022 году Бен и Дженнифер поженились тайно в маленькой часовенке Лас-Вегаса, отстояв положенную очередь с остальными кандидатами.
Невеста была в простом скромном платье. Ее главным украшением в этот день было счастье.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в 2022 году. Фото: Global Look Press
Бен умеет улыбаться
Спустя некоторое время папарацци стали все чаще снимать Аффлека в хмуром и даже подавленном состоянии. Со временем это даже превратилось в мем и фотографы стали состязаться — кому же удастся поймать актера с улыбкой на лице. Но время шло и в этой гонке никто так и не победил.
Но вдруг стало ясно, что Бен не случайно потерял свою улыбку. В прессе появилась информация о том, что Дженнифер подыскивает себе новый дом, и сейчас пара живет раздельно.
По словам источника, близкого к паре, Дженнифер нуждается в постоянном подтверждении любви и восхищения со стороны Бена. Однако в последнее время она не получает этого, что заставляет Бена занимать оборонительную позицию и становиться замкнутым.
«Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен становится оборонительным и угрюмым. Медовый месяц определенно закончился. Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение», — заявил он.
Другой источник настроен еще менее оптимистично. Он считает, что отношениям конец и их уже не спасти.
«Все кончено. Они собираются развестись и на этот раз Бен не виноват», — говорит он.
Кто знает, что произошло в этих выстраданных обоими отношениях. Может быть, Аффлек снова чувствует себя в тени любимой или Лопес и впрямь не хватает обожания каждую секунду, а может, им нужно еще 20 лет раздельной жизни, чтобы понять, что они не могут друг без друга.
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