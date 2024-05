Дженнифер требует обожания, но Бен замкнулся: что могло разрушить счастье Аффлека и Лопес, полюбивших друг друга еще 20 лет назад

Рождение «Беннифер»

Несмотря на то, что фильм «Джильи» с треском провалился в прокате и даже был номинирован на антипремию «Золотая малина», он сыграл важную роль в отношениях Бена и Дженнифер. Именно фиаско картины и шквал критики, обрушившийся на актеров, помогли им осознать, что их чувства — не просто игра на камеру.

Скрыть роман от публики было невозможно, и вскоре о «Беннифер», как их окрестили поклонники, заговорил весь Голливуд. Дженнифер, не скрывая своих чувств, открыто говорила о любви к Бену в каждом интервью.

В этот период она выпустила клип на песню Jenny from the block, в котором снялся и Бен. Их нежность и гармония в кадре не оставляли сомнений в том, что они по-настоящему счастливы. Вслед за клипом вышел альбом This Is Me...Then, который Дженнифер посвятила своему возлюбленному.

Она везде ходила с кольцом на безымянном пальце с огромным розовым бриллиантом в шесть карат стоимостью полтора миллиона долларов и все время, как бы невзначай, показывала его в камеру. Они были очень счастливы. Казалось, ничего не может им помешать.

Я не мистер Лопес

Свадьба была назначена на сентябрь 2003 года, и весь мир с нетерпением ждал этого события.

Однако постепенно первоначальная страсть угасала, и Бен, похоже, начал ощущать себя в тени славы своей возлюбленной. В прессе его все чаще упоминали как «бойфренда Дженнифер Лопес» или даже иронично называли «мистером Лопес», что, несомненно, задевало его самолюбие.

В то время, как карьера Дженнифер продолжала стремительно развиваться: она выпускала хиты, снималась в успешных фильмах, ее имя не сходило с первых полос таблоидов, — Бен переживал не самый удачный период. Его кинопроекты не имели успеха, а номинация на «Золотую малину» стала почти привычным явлением.

Растущий дисбаланс в их карьерах, постоянное внимание общественности и ощущение собственной второстепенности привели к нарастанию противоречий между влюбленными. Ссоры стали все чаще, а некогда яркий роман начал угасать.

В конце концов, Бен принял решение разорвать отношения. Возможно, это был единственный способ вырваться из-под гнета публичности и вернуть себе чувство собственной значимости. Так закончилась история «Беннифер», оставив после себя шлейф нереализованных надежд и горечь расставания.

Дженнифер винила в этом прессу. Постоянное внимание со стороны журналистов и папарацци создавало напряжение в их отношениях, делая личную жизнь достоянием общественности. Лопес отмечала, что, хотя чрезмерная публичность не была единственной причиной их расставания, она негативно сказалась на развитии их романа.