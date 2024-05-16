Дженнифер требует обожания, но Бен замкнулся: что могло разрушить счастье Аффлека и Лопес, полюбивших друг друга еще 20 лет назад

История любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес — это настоящий голливудский роман, полный страсти, драматизма и неожиданных поворотов. Их отношения, начавшиеся на съемочной площадке, быстро стали достоянием общественности и превратились в одну из самых обсуждаемых love story начала 2000-х.

Они были красивой парой, купались во внимании прессы, строили грандиозные планы на будущее. Но сказка о «Беннифер», как их прозвали поклонники, оборвалась внезапно. Разрыв, отмена свадьбы, долгие годы раздельной жизни.

Казалось, что история их любви осталась лишь яркой вспышкой в прошлом. Однако судьба распорядилась иначе, подарив Бену и Дженнифер второй шанс. Спустя почти два десятилетия после разрыва они вновь сошлись, снова заставив говорить о себе весь мир. Стало ли это счастливым концом сказки или лишь еще одним сюжетным поворотом этой длинной истории?

В нужное время в нужном месте

Встреча Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на съемочной площадке романтической комедии «Джильи» в 2002 году стала судьбоносной. И хотя сам фильм не снискал успеха у критиков, зато подарил миру шоу-бизнеса одну из самых ярких пар начала 2000-х.

В то время Дженнифер была замужем за танцором Крисом Джаддом. Их брак продлился всего полтора года и завершился разводом в 2003 году. Крис никогда публично не обвинял Бена в том, что тот стал причиной их расставания.

Скорее всего, появление Аффлека в жизни Лопес не было ключевым фактором в разрыве с Джаддом. Дженнифер инициировала бракоразводный процесс еще летом 2002 года, видимо, накопившиеся проблемы в отношениях стали непреодолимым препятствием. Поговаривали, что Крис так и не смог адаптироваться к жизни со звездой первой величины, а Дженнифер разочаровалась в амбициях мужа.