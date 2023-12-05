54-летняя Дженнифер Лопес о своих годах: «С возрастом женщина становится сексуальнее»

Дженнифер Лопес поклонники восхищаются всю ее жизнь, она всегда была привлекательной и женственной: и в 20 лет, и в нынешние 54 года.

Однако артистка призналась, что научилась ценить себя по-настоящему только с годами. Внутри себя она приобрела большую силу, уверенность в себе, стала любить и понимать себя по-настоящему.

Дженнифер Лопес призвала женщин осознать свою суть и принять, только тогда можно стать истинно, глубинно привлекательной. И годы тут совсем не помеха, как раз напротив, полагает Джей Ло.

«С возрастом женщина становится сексуальнее. Куда более мудрой, с более богатым характером. Это нереально красиво и притягательно не только физическом смысле, но и в духовном», — поведала Лопес.

Источник: pravda.ru

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