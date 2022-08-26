Какой знак зодиака не любит Дженнифер Лопес

В американском шоу-бизнесе прошел слух, что суперзвезда Дженнифер Лопес не готова работать с людьми определенного знака зодиака.

На днях 35-летняя актриса и танцовщица Хизер Моррис (сериал «Хор») стала гостьей комедийного подкаста Just Sayin’ и рассказала о странном прослушивании в подтанцовку знаменитой певицы.

Девушка поведала, что кастинг проходит с 10 часов утра до 6 вечера, весь этот день кандидаты пашут бесплатно, и их постоянно обсуждают. И после такой напряженной работы некоторым танцорам дали от ворот поворот просто из-за их даты рождения.

«Дженнифер пришла на прослушивание после долгого дня и сказала: «Большое вам спасибо, ребята, вы так усердно работали. Поднимите руки, если в комнате есть Девы. Можете поднять руку?» — вспоминает Хизер.

По ее словам, вычислив Дев, Лопес шепнула что-то на ухо своей помощнице, поблагодарила поднявших руку, и им пришлось просто уйти после целого дня прослушивания.