Визажист Амирханова объяснила, почему макияж Лопес на Met Gala состарил ее

Дженнифер Лопес подвергли критике в Сети. Фото: Global Look Press 

Из-за одной ошибки у Дженнифер Лопес глаза смотрелись воспаленными.

Накануне в США состоялся бал Института костюма. Звезды выходили на ковровую дорожку в роскошных нарядах. Темой благотворительного вечера стал «Сад времени». Многие селебрити выбрали для такого случая пышные платья с цветами. А вот Дженнифер Лопес снова сделала акцент на своей фигуре, надев платье с прозрачной тканью.  Ее наряд — рыбка бренда Schiaparelli Haute Couture — дополняли украшения Tiffany & Co. 

Она сделала привычную укладку, собрав волосы в романтичный пучок. Макияж также был очень нежным, без ярких цветов. Однако в Сети многие раскритиковали то, как выглядит лицо артистки. Одни решили, что она словно постарела, другие сочли ее вид уставшим. 

Ситуацию прокомментировала визажист Анастасия Амирханова. Она указала на ошибку, которая и привела к неудачному эффекту усталости на лице. 

«Это когда хочет выглядеть моложе, но паспорт не обмануть. Она шикарна, и в стилистике с платьем и образом макияж сделан правильно, но есть одно но! Макияж не соответствует возрасту, на молодой девушке смотрелось бы все уместно и нежно, но тут не попали чуток по колористике, по отношению к возрасту. 

Глаза получились воспаленные. У и так не молодых глаз как бы мудрость и тяжесть жизни в глазах. Если бы сделали тушевку глаз холоднее и чуть удлинили и увеличили бы глаз, то было бы 10 из 10», — высказалась визажист. 

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Дженнифер Лопес на балу. Фото: Global Look Press

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