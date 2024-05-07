Визажист Амирханова объяснила, почему макияж Лопес на Met Gala состарил ее

Накануне в США состоялся бал Института костюма. Звезды выходили на ковровую дорожку в роскошных нарядах. Темой благотворительного вечера стал «Сад времени». Многие селебрити выбрали для такого случая пышные платья с цветами. А вот Дженнифер Лопес снова сделала акцент на своей фигуре, надев платье с прозрачной тканью. Ее наряд — рыбка бренда Schiaparelli Haute Couture — дополняли украшения Tiffany & Co.

Она сделала привычную укладку, собрав волосы в романтичный пучок. Макияж также был очень нежным, без ярких цветов. Однако в Сети многие раскритиковали то, как выглядит лицо артистки. Одни решили, что она словно постарела, другие сочли ее вид уставшим.

Ситуацию прокомментировала визажист Анастасия Амирханова. Она указала на ошибку, которая и привела к неудачному эффекту усталости на лице.

«Это когда хочет выглядеть моложе, но паспорт не обмануть. Она шикарна, и в стилистике с платьем и образом макияж сделан правильно, но есть одно но! Макияж не соответствует возрасту, на молодой девушке смотрелось бы все уместно и нежно, но тут не попали чуток по колористике, по отношению к возрасту. Глаза получились воспаленные. У и так не молодых глаз как бы мудрость и тяжесть жизни в глазах. Если бы сделали тушевку глаз холоднее и чуть удлинили и увеличили бы глаз, то было бы 10 из 10», — высказалась визажист.

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