Дженнифер Лопес показала кадры из особняка, который купила с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес давно прославилась на весь мир. Она продолжает давать концерты и регулярно снимается в кино. Десятки, а порой и сотни миллионов долларов собирают фильмы, в которых снимается артистка. Поэтому она позволяет себе дорогостоящие покупки.
После свадьбы с Беном Аффлеком звезда приобрела поместье с особняком и просторным участком в Бель-Эйр штата Калифорния. Она потратила 60 миллионов долларов на новое жилье. И теперь пара там готовится отметить Новы год.
На днях Лопес украсила комнаты к праздникам. Она также похвасталась огромной елкой, украшенной в золотых тонах. Она выложила несколько фото из нового дома. Певица позировала у символа Нового года. Она предстала в белой блузке и юбке-колоколе с узором. Лук дополнял пояс с камнями. На заднем плане современной гостиной был замечен комод с семейными фотографиями.
Джей Ло также собрала волосы в хвост и сделала вечерний макияж, сообщает Daily Mail.
В доме стены покрашены в цвет молока. Все выдержано в лаконичном классическом стиле. На полу лежит светлый паркет. Мебель из дерева в современном стиле. Отметим, что особняк площадью 4000 квадратных метров вместит огромное количество гостей.
Там 12 спален, 24 ванные комнаты, несколько гостиных с каминами и панорамными окнами, кабинеты, библиотека, кинотеатр, СПА-центр и личный салон красоты. А так как Лопес следит за фигурой и каждый день тренируется, то у здания есть пристройка с тренажерами и даже боксерским рингом.
Также певица обустроила бассейн, теннисный корт и сад.