Дженнифер Лопес показала кадры из особняка, который купила с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес давно прославилась на весь мир. Она продолжает давать концерты и регулярно снимается в кино. Десятки, а порой и сотни миллионов долларов собирают фильмы, в которых снимается артистка. Поэтому она позволяет себе дорогостоящие покупки.

После свадьбы с Беном Аффлеком звезда приобрела поместье с особняком и просторным участком в Бель-Эйр штата Калифорния. Она потратила 60 миллионов долларов на новое жилье. И теперь пара там готовится отметить Новы год.