Без макияжа и с пучком на голове: Дженнифер Лопес выступила за естественную красоту

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Она заявила, что выход на улицу или мероприятие без макияжа — это нормально.

54-летняя Лопес призналась, что чувствует себя вполне уверенно, когда выходит в свет без косметики на лице.

«Мне нравится быть полностью накрашенной и выглядеть гламурно, быть чем-то вроде Джей Ло, которую все знают. Но есть и ты, без макияжа и без украшений, и это так же красиво», — заявила артистка в интервью для журнала People.

По словам Дженнифер Лопес, ей нравится видеть девушек с природной красотой: без макияжа и с пучком на голове, которые выглядят так, будто только что проснулись.