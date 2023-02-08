«Он был не в себе»: источник рассказал, почему Бен Аффлек сопровождал Дженнифер Лопес на «Грэмми» с несчастным лицом

5 февраля в Лос-Анджелесе вручили статуэтки музыкальной премии «Грэмми». Но блистательная церемония запомнилась зрителям не столько радостными улыбками победителей, сколько кислой миной актера Бена Аффлека.
50-летний артист пришел поддержать свою супругу Дженнифер Лопес, но весь вечер сидел перед камерами как в воду опущенный, что вызвало недоумение журналистов и фанатов. Бен что, несчастлив в браке с суперзвездой? Он нормальный вообще?
Источник, близкий к звездной паре, пояснил, почему у мужа Джей Ло не было настроения сиять голливудской улыбкой.
«Джен и Бен провели веселое свидание на церемонии «Грэмми», но перед этим они оба были очень заняты, работая над несколькими проектами, и Бен чувствовал себя уставшим, — цитирует инсайдера издание ET Canada. — Он хотел прийти и поддержать Джен, но он был не в себе. Джен прекрасно провела время и хотела, чтобы Бен был рад быть там, но она понимала, откуда он пришел.
Джен знает, что Бен — отличный муж, и они все же позаботились о том, чтобы хорошо провести этот вечер вместе. Джен знает, насколько Бен поддерживает ее и ее работу, но также понимает, что Бен больше домосед, и ему не свойственно постоянно бывать на мероприятиях. Она благодарна ему за поддержку, будь то когда они выходят в свет или просто тусуются дома».
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Кстати, в Сети стал вирусными момент из видеотрансляции «Грэмми», в котором певица сказала что-то очень серьезное своему мужу. Издание Daily Mail попросило специалиста по чтению по губам расшифровать короткий диалог супругов.
«Хватит. Выгляди более дружелюбно. Выгляди мотивированным», — сказала поп-звезда.
«Я мог бы…» — ответил актер.
Но ты не смог, Бен.