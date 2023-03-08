Драгоценные шелка и романтические кружева: Дженнифер Лопес стала амбассадором бренда нижнего белья

Дженнифер Лопес стала новым послом итальянского бренда нижнего белья и интимной одежды Intimissimi. 7 марта она презентовала рекламную кампанию коллекции «весна-лето 2023».

«Я люблю Италию — людей, моду, культуру, еду и легендарную историю. Когда я открыла для себя Intimissimi, меня сразу же привлекли их драгоценные шелка, романтические кружева, красивый крой, лестные фасоны и замысловатые узоры», — говорит певица в своем заявлении.

«Я горжусь тем, что являюсь женщиной Intimissimi, и польщена тем, что они считают меня кем-то, кто подражает их собственным качествам уверенности, живости и силы».