Тихая роскошь: Дженнифер Лопес в идеальном платье-бюстье цвета шампань произвела фурор на открытии модного бутика

Для такого случая Лопес облачилась в платье-бюстье цвета шампань. Певица выбрала силуэт с открытыми плечами и тугим корсетом, поэтому образ вышел очень «дорогим» и элегантным. Драпировка позволила сделала фигуру еще более идеальной. Дженнифер сделала лаконичную укладку и макияж с алой помадой. Она предпочла взять с собой клатч в тон.

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