Тихая роскошь: Дженнифер Лопес в идеальном платье-бюстье цвета шампань произвела фурор на открытии модного бутика

Дженнифер Лопес для многих стала не только любимой певицей, но и иконой стиля. Она умело подбирает образы как для красных дорожек, так и для простых прогулок. В 54 года артистка держит себя в идеальной форме. Она в последнее время отдыхала с Беном Аффлеком, но 14 октября звезда решила выйти в свет. Она посетила открытие бутика Schiaparelli в Лос-Анджелесе.
Для такого случая Лопес облачилась в платье-бюстье цвета шампань. Певица выбрала силуэт с открытыми плечами и тугим корсетом, поэтому образ вышел очень «дорогим» и элегантным. Драпировка позволила сделала фигуру еще более идеальной. Дженнифер сделала лаконичную укладку и макияж с алой помадой. Она предпочла взять с собой клатч в тон.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лопес. Более того, подобное платье будет прекрасным выбором для празднования Нового года. Напомним, что символ 2024 года Дракон, который очень любит золотые оттенки.
Для Teleprogramma.pro лук звезды оценила стилист Алсу Арна.
«Однозначно актуальное в нынешнем сезоне платье. Во-первых, видим драпировку. А во-вторых, отсылка к мега женственности, нежности. Здесь об этом говорит не только фасон платья, но и ткань приятная, тактильная, и цвет, который максимально натуральный и приближен к цвету кожи.
Аксессуары подобраны идеально, современно, массивно, что говорит о лидерских качествах обладательницы этого платья. Конечно, подчеркнута фигура. У Лопес она потрясающая, а наряд только усиливые впечатление от фигуры! 100 из 100», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.