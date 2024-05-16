В окружении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заговорили об их скором разводе

Дженнифер Лопес в 2022 году сыграла свадьбу с Беном Аффлеком, с которым воссоединилась спустя много лет. Многие считали, что певица наконец-то обрела свое счастье. Но потом актер стал постоянно появляться на публике грустным.

Появились слухи, что у них проблемы в отношениях. Недавно они блистали вместе на Met Gala. Казалось, что у них все хорошо. Но в середине мая в ближайшем окружении актеров сообщили, что Бен больше не живет с женой. Более того, они разводятся.

«На стене написано: "Все кончено". Они собираются развестись — и на этот раз Бен не виноват!» — заявил один из близких к селебрити источников, пишет Daily Mail.

Отмечается, что вместе они уже не появляются на публике. В последние шесть месяцев Лопес занималась своими концертами, так как на них стали плохо продаваться билеты. А Бен уезжал на съемки в Калифорнию.

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