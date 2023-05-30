53-летняя Дженнифер Лопес в самом модном купальнике этого лета оголила свои «сочные» формы

На этот раз Лопес устроила смелую фотосессию. Она облачилась в модный купальник лимонного цвета. 53-летняя певица обнажила свои мощные бедра и сверкнула грудью. Образ дополнила повязка, которая была на голове. Она красовалась на шезлонге, подставив формы солнцу. А фотографом именитый мастер своего дела Грэг Суэйлс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.

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