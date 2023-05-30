53-летняя Дженнифер Лопес в самом модном купальнике этого лета оголила свои «сочные» формы

Дженнифер Лопес уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных певиц в мире. Артистка не перестает заниматься спортом. Она всегда делала визитной карточкой свою фигуру в форме гитары. Звезда после свадьбы с Беном Аффлеком стала еще чаще щеголять в роскошных нарядах.
На этот раз Лопес устроила смелую фотосессию. Она облачилась в модный купальник лимонного цвета. 53-летняя певица обнажила свои мощные бедра и сверкнула грудью. Образ дополнила повязка, которая была на голове. Она красовалась на шезлонге, подставив формы солнцу. А фотографом именитый мастер своего дела Грэг Суэйлс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети gregswalesart / jlo
Пользователи Сети были сражены тем, как выглядит певица. Дженнифер снова произвела фурор. «Как ей идет», «Фигура роскошная», «Она всегда выглядит идеально», «Сочная», «И не скажешь, что ей 50», «До чего шикарная! Слов нет», «Купальник привлек внимание», — стали писать подписчики.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети gregswalesart / jlo