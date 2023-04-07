«Были созданы величайшим исполнителем»: Бен Аффлек оценил песни Дженнифер Лопес о нем

Муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес – Бен Аффлек – в одном из недавних интервью высказался о композициях жены о себе самом.

По словам Аффлека, нельзя быть уверенным, что Лопес посвящала песни определенному человеку. Возможно, в композициях знаменитости заключен собирательный образ. Бену Аффлеку все равно, о ком поет его возлюбленная. В любом случае он считает песни Лопес произведением искусства.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».