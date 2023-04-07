«Были созданы величайшим исполнителем»: Бен Аффлек оценил песни Дженнифер Лопес о нем

Муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес – Бен Аффлек – в одном из недавних интервью высказался о композициях жены о себе самом.
По словам Аффлека, нельзя быть уверенным, что Лопес посвящала песни определенному человеку. Возможно, в композициях знаменитости заключен собирательный образ. Бену Аффлеку все равно, о ком поет его возлюбленная. В любом случае он считает песни Лопес произведением искусства.
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«Написанные обо мне треки были созданы величайшим исполнителем в истории музыки», – процитировали Бена Аффлека standard.co.uk.
Напомним, ранее стало известно, Леонардо Ди Каприо закрутил роман с британской ведущей Майей Джамой. Примечательно, что зарубежный актер остановил свой выбор на 28-летней девушке. Хотя обычно артист расстается с избранницами, как только им переваливает за 25.