Дженнифер Лопес в мини-бикини показала свои упругие формы на вечеринке в честь 54-летия: горячее фото

На празднике Лопес щегольнула в платье и даже устроила танцы на столе. А потом она предстала в откровенном купальнике. Певица обнажила свои упругие формы. Она была с золотыми сережками, браслетами, а также с чокером на шее в виде цепи и подвеской с ключом. Артистка блеснула своей грудью и изящные бедрами. При этом она была с макияжем.

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