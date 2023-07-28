Дженнифер Лопес в мини-бикини показала свои упругие формы на вечеринке в честь 54-летия: горячее фото

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она даже приезжала в Россию с концертами. Артистка славится не только вокалом. Она часто снимается в кино. Певица обладает эффектной внешностью. Она не скрывает, что регулярно посещает спортзал. А недавно звезда отметила свой день рождения. В честь этого события она устроила вечеринку.
На празднике Лопес щегольнула в платье и даже устроила танцы на столе. А потом она предстала в откровенном купальнике. Певица обнажила свои упругие формы. Она была с золотыми сережками, браслетами, а также с чокером на шее в виде цепи и подвеской с ключом. Артистка блеснула своей грудью и изящные бедрами. При этом она была с макияжем.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лопес. Многие отметили, что в 54 года артистка может утереть нос даже моделям. «Ты такая удивительная», «Очень красивая женщина», «54 года, а выглядит на 24», «Стареет, как хорошее вино», «Хочется выглядеть также в 54», «Вот это формы», «Какая шикарная», — стали писать в Сети.