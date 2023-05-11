Дженнифер Лопес в шикарном наряде слилась в романтичном поцелуе с Беном Аффлеком на кинопремьере

10 мая в одном из калифорнийских кинотеатров прошла светская премьера нового фильма Netflix «Мать» с Дженнифер Лопес с главной роли. 53-летняя звезда, естественно, посетила это мероприятие, и ее муж Бен Аффлек составил ей компанию. Голливудская пара показала журналистам трогательный поцелуй.

Но больше всего внимания привлек шикарный наряд актрисы. На заметку модницам: она предстала в индивидуальном образе Brunello Cucinelli с сумочкой Tyler Ellis и в украшениях Fernando Jorge.