Дженнифер Лопес в шикарном наряде слилась в романтичном поцелуе с Беном Аффлеком на кинопремьере

10 мая в одном из калифорнийских кинотеатров прошла светская премьера нового фильма Netflix «Мать» с Дженнифер Лопес с главной роли. 53-летняя звезда, естественно, посетила это мероприятие, и ее муж Бен Аффлек составил ей компанию. Голливудская пара показала журналистам трогательный поцелуй.
Но больше всего внимания привлек шикарный наряд актрисы. На заметку модницам: она предстала в индивидуальном образе Brunello Cucinelli с сумочкой Tyler Ellis и в украшениях Fernando Jorge.
Дженнифер Лопес, как всегда, ослепительна. Фото: Global Look Press
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Добавим, что фильм «Мать» рассказывает о женщине-киллере, вышедшей на тропу войны, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад, скрываясь от опасных мужчин. Премьера состоится на Netflix 12 мая, к американскому Дню матери.