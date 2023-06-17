Смена имиджа: Дженнифер Лопес показала челку

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети

Певица поделилась новым образом с поклонниками.

Еще недавно Дженнифер Лопес щеголяла на кинопремьере мужа с зачесанными назад и собранными в хвост волосами. А 16 июня неожиданно выложила в соцсети фото с челкой, идеально обрамляющей лицо.

Новый образ Джей Ло. Фото: соцсети

53-летняя звезда сменила образ перед выходом своего нового альбома This Is Me... Now. Джей Ло вступает в новую эру своей жизни и, как принято у сильных и независимых женщин, отмечает это дело новой стрижкой.

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Фанаты певицы в комментариях встретил новый образ в восхищением. А вам как?

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