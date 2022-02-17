«Город без мужчин» и голосовые от «Холостяка»: когда над рекламой подумали больше, чем обычно

В сегодняшнем изобилии информации и огромном выборе товаров привлечь внимание клиентов ой как непросто. Одними яркими лозунгами и аппетитными картинками ситуацию уже не спасти — это больше не работает. Нужно что-то особенное. И гении рекламы, маркетинга и пиара не устают на нас поражать.

И откуда в головах этих простых людей, живущих среди нас (или не таких уж и простых?) столько фантастических идей?

Teleprogramma.pro собрала самые необычные пиар-кампании последних месяцев, которые сразу западают в голову, а возможно, и в сердце.

Голосовые от «Холостяка»

И первое место по праву принадлежит новому холостяку Александру Гранкову. Казалось бы, при чем тут реклама? Но если присмотреть повнимательнее, то станет понятно, что очень даже при том.

В День святого Валентина, 14 февраля, завидный жених активизировался в соцсетях и стал рассылать аудиосообщения редакторам, журналистам и блогерам. Отдать должное Александру, аудио — не одно на всех, по шаблону, а с индивидуальным подходом. Кому-то он рассказал про красивые глаза, кому-то — про любимых кошек, кому-то — про мечты… Так любое сердце дрогнет.

Снимаем шляпу перед коллегами с ТНТ — и нам приятно, и шоу «Холостяк» теперь ждем с нетерпением. Ненавязчивое промо.

Город без мужчин

Не уступает в креативности команда сериала «Два холма». Этот бренд был представлен под видом жилого комплекса. Да не просто комплекса, а первого города только для женщин!

У жилого комплекса с оттенков феминизма даже есть персональная страница в Интернете, где можно узнать детали. В 10 минутах от МКАД, гласит реклама. Безопасность, чистота, благоприятная психологическая атмосфера — вот плюсы проекта.

«Это место, где ты сможешь стать по-настоящему счастливой!» — такое вот смелое заявление.

Особенность ЖК в том, что жить и трудится в нем будут исключительно женщины. Вход для мужчин строго воспрещен. Исключение для сотрудников экстренных служб. Экопоселение новой волны. Вирусная реклама быстро разлетелась по сети.

Неужели такое действительно возможно? Но загадку разгадали довольно быстро — оказывается «Два холма» — это название нового сериала, который весной 2022 года на видеосервисе Start. На сайте «Два холма» об этом промолчали, что и вызвало небывалый ажиотаж.

Любвеобильный СТС Love

Перед 14 февраля отличилась креативная группа с СТС Love. В Москве появились рекламные билборды с признанием в любви не телезрителям, что было бы вполне логично, а коллегам с других каналов. Вот такая вот профессиональная этика. Достойно того, чтобы признать — ребята сработали креативно.

Вот, например, обращение к Константину Эрнсту, генеральному директору Первого канала.

А такая валентинка полетела в адрес ТВ-3. Первый мистический, как гласит слоган телеканала. Так что не зря ребята с СТС Love подумали на приворот, все может быть.

Еще одна валентинка предназначается тем, кто так щедро предлагает всем «почувствуй нашу любовь» И кто только не произносил эту фразу в промо-акциях телеканала ТНТ: Гарик Харламов, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Азамат Мусагалиев и Катя Варнава, всех не перечесть.

И, судя по всему, сработало! Флюиды дошли до СТС Love, любовь почувствовали и ответили взаимностью!

К «России 1» у коллег тоже нежные чувства, но любовь-любовью, а про пиар своего контента забывать не стоит. Вот так ненавязчиво напомнили зрителям, что стоит смотреть на СТС Love.

И напоследок…

А вот реклама от Сбербанка к его 180-летию. Посмотрели несколько раз и поняли, что не каждое кино, выходящее на большой экран сегодня, снято так же качественно.

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