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Ягудин, Загитова, Авербух: Первый канал представил спортсменов, которых возьмет на ОИ в Пекин

Поддержать российских олимпийцев поедут их именитые коллеги.

Ягудин, Загитова, Авербух: Первый канал представил спортсменов, которых возьмет на ОИ в Пекин
Пекин в ожидании Олимпиады. Фото: globallookpress.com

Первый канал объявил список звезд спорта, которых возьмет в Пекин для комментирования XXIV Зимних Олимпийских Игр 2022 года.

Помогать вести телетрансляции из Китая будут:

  • двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов,
  • двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков,
  • олимпийская чемпионка Алина Загитова,
  • олимпийская чемпионка Маргарита Мамун,
  • олимпийский чемпион Алексей Ягудин,
  • двукратная чемпионка мира Евгения Медведева,
  • чемпион мира Илья Авербух,
  • чемпион мира Алексей Тихонов,
  • чемпион мира Николай Круглов.

От профессиональных комментаторов поедут Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова останется на родине и будет комментировать соревнования из Москвы. Для освещения трансляций по биатлону также привлекли чемпионов мира Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт.

На Первом канале уже появился ролик, в котором российские чемпионы говорят по-китайски.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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