Ягудин, Загитова, Авербух: Первый канал представил спортсменов, которых возьмет на ОИ в Пекин

Первый канал объявил список звезд спорта, которых возьмет в Пекин для комментирования XXIV Зимних Олимпийских Игр 2022 года.

Помогать вести телетрансляции из Китая будут:

двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов,

двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков,

олимпийская чемпионка Алина Загитова,

олимпийская чемпионка Маргарита Мамун,

олимпийский чемпион Алексей Ягудин,

двукратная чемпионка мира Евгения Медведева,

чемпион мира Илья Авербух,

чемпион мира Алексей Тихонов,

чемпион мира Николай Круглов.

От профессиональных комментаторов поедут Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова останется на родине и будет комментировать соревнования из Москвы. Для освещения трансляций по биатлону также привлекли чемпионов мира Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт.

На Первом канале уже появился ролик, в котором российские чемпионы говорят по-китайски.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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