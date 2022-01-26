Ягудин, Загитова, Авербух: Первый канал представил спортсменов, которых возьмет на ОИ в Пекин

Первый канал объявил список звезд спорта, которых возьмет в Пекин для комментирования XXIV Зимних Олимпийских Игр 2022 года.
Помогать вести телетрансляции из Китая будут:
- двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов,
- двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков,
- олимпийская чемпионка Алина Загитова,
- олимпийская чемпионка Маргарита Мамун,
- олимпийский чемпион Алексей Ягудин,
- двукратная чемпионка мира Евгения Медведева,
- чемпион мира Илья Авербух,
- чемпион мира Алексей Тихонов,
- чемпион мира Николай Круглов.
От профессиональных комментаторов поедут Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова останется на родине и будет комментировать соревнования из Москвы. Для освещения трансляций по биатлону также привлекли чемпионов мира Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт.
На Первом канале уже появился ролик, в котором российские чемпионы говорят по-китайски.
Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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