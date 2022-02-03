Брутальный брюнет: Димаш Адилет может стать вторым «холостяком»

Новый герой шоу «Холостяк» Александр Гранков рассказал, что в предстоящем сезоне он будет не один. Продюсеры добавят свободного и перспективного жениха. Поклонники проекта подозревают, что им может стать казахский предприниматель и модель Димаш Адилет.

26-летний бизнесмен родился в Алмате и живет в Женеве. Предполагаемый «холостяк» имеет выразительную внешность и рост, которые помогли Димашу стать моделью. Помимо выдающихся внешних данных, Адилет может похвастаться престижным образованием.

Димаш из состоятельной семьи Кожабергеновых. Родители Адилета — акционеры винного завода «Иссык». Богатые родственники отправили еще 11-летнего сына в частную элитную школу в Швейцарии. Высшее образование Димаш получал в Бостонской бизнес-школе и Гарварде.

Ум и красота, а также большое состояние делают Димаша Адилета идеальным кандидатом на роль нового «холостяка».

Напомним, ранее певица Анна Седокова восхитилась будущими героями «Холостяка» на ТНТ. Артистка подчеркнула, что в предстоящем сезоне появятся не просто красивые или известные женихи, но и умные.

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